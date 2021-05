Professori tyrmistyi: Pahinta on, ettei hallitus tee mitään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomea vaivaa ”Italian tauti”, professori Matti Viren sanoo.

Taloustieteen professori emeritus Matti Viren pitää Suomen taloustilannetta synkkänä.

– Jos tämä kehitys jatkuu, talouden nollakasvu on vääjäämätön lopputulos. Ongelma ei häviä asettelemalle uusia tavoitearvoja työllisyysasteelle tai palkkaamalla julkiselle sektorille lisää työntekijöitä, Matti Viren kirjoittaa Uuden Suomen puheenvuoron blogissaan.

– Mutta kun seuraa hallituksen puheita ja tekemisiä, jää vääjäämättä se kuva, että desimaalipilkku on väärässä kohtaa, Viren tylyttää.

Taloustieteen professorin mukaan Suomen tilanne havainnollistuu, kun katsotaan kolmea tekijää: työvoiman kasvua, (tuotannollisen) pääoman kasvua ja teknisen kehityksen ”kehittymistä”. Näiden osalta luvut ovat Virenin mukaan synkät.

Esimerkiksi työllisyys ei ole kasvanut viime vuosina lainkaan. Työtunnit ovat Virenin mukaan itse asiassa supistuneet 2008-2009 finanssikriisiä edeltäneestä ajasta. Samoin tuotannollisen nettopääoman kasvu on ollut hänen mukaansa lähestulkoon olematonta.

”Italian tauti” vaivaa vientiä

Masentavimpana piirteenä hän pitää Suomen vientiä, joka on hänen mukaansa polkenut paikallaan viimeiset kaksikymmentä vuotta. Viennin heikkenemiseen on vaikuttanut esimerkiksi huonontunut kilpailukyky, joka on kokenut Virenin mukaan kaksi kovaa kolausta 2000-luvulla.

– 2007 ”sairaanhoitaja-Sari” -tuporatkaisun ja Pukkisen 2011 onnettoman tupo-sopimuksen. Vaikka sen jälkeen on tehty kohtuullisia palkkaratkaisuja, ei menetettyä kilpailukykyä ole saatu takaisin. Kilpailukykyä heikentää lisäksi korkea yleinen kustannustaso, joka vaikuttaa suoraan tai välillisesti yritysten kilpailuedellytyksiin, Viren sanoo.

Suomea vaivaakin professorin mukaan niin sanottu ”Italian tauti” – Viennin maailmanmarkkinaosuus on kasvanut vain muutamassa hyödykeryhmässä.

– Ei pitäisi maalata piruja seinille, mutta tulevaisuudenkuva Suomesta, joissa talouskasvu on lähes nollilla, julkisen sektorin osuus (ja sen mukana veroaste) vain kasvaa, vaikka julkisen sektorin alijäämä pysyy vuodesta toiseen entisellään, ei voi erityisemmin herättää luottamusta. Ja pahinta on se, että hallitus ei tee mitään (selvästikään ennen vaalivuotta 2023 aikomuksena ei ole tehdä yhtikäs mitään), Viren sanoo.

– Jotain todella isoa ja epämiellyttävää pitäisi nyt tehdä. Jos hallitus ei aio tehdä mitään, mihin me sitä tarvitaan?