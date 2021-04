Professori suuttui: Metsänomistajista on tehty ”metsien raiskaajia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markku Ojasen mukaan tuhotuiksi väitetyt metsät kuitenkin ovat vaurastuttaneet Suomen.

Emeritusprofessori Markku Ojanen kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuuden mielipidepalstalla, miten metsät ovat auttaneet edellisiä sukupolvia selviytymään ja nostaneet Suomen yhdeksi maailman vauraimmista maista.

– Nyt kun metsänomistajista on tullut metsien raiskaajia, olisi hyvä muistaa, miten paljon Suomi on hyötynyt metsistä. Metsien tuhoamisen vuoksi Suomi on nyt yksi maailman vauraimpia maita. Mikä parasta, metsiä eivät omista vain suuret yritykset ja kaikkein rikkaimmat, vaan omistus jakautuu suurelle osalle suomalaisia, Ojanen kirjoittaa.

Hän ihmettelee, miksi puiden kaataminen ja taimien istuttaminen on nyt väärin.

– Alamme tajuta, että tavoitteena on metsien täydellinen koskemattomuus. Tämä kaikki voidaan tehdä korvauksetta ottamalla metsät yhteiskunnan haltuun eli sosialisoimalla.

Ojasen mukaan prosessi alkoi liito-oravista, sitten keinoiksi tulivat lahopuut ja ikimetsät. Vetoamalla luonnon moni­muotoisuuteen mikä tahansa metsä voidaan kohta saattaa hänen mukaansa hakkuukieltoon ja korvauksetta.

– Olen tähän asti uskonut, että tämä suomalainen metsänhoidon malli on ollut esimerkillistä. Nyt ilmeisesti pitää orientoitua aivan toisenlaiseen, näennäiseen metsänomistukseen.

Metsänomistajien moittimisen sijaan Ojanen kehottaa katsomaan, miten kaupungistuminen on hävittänyt lopullisesti peltojen ja metsien lisäksi harjuja ja kallioita, jotka eivät koskaan uusiudu.

– Hyvä olisi muistaa myös, että täällä puhdas energia on tuotettu hyvin likaisella energialla jossakin kaukana, yleensä Etelä-Amerikassa, Afrikassa tai Kiinassa, joka tuottaa 60 prosenttia harvinaisista metalleista. Tuhansien kaivosten jäljet eivät koskaan palaudu ennalleen, Ojanen kirjoittaa.