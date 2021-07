Professori: Ruotsin tilanne erittäin vaarallinen

Maassa murhataan poliisi tilastollisesti noin joka kolmas vuosi.

Tukholman yliopiston kriminologian professori Jerzy Sarneck on huolestunut poliisin työn vaarallisuudesta Ruotsissa.

– Nyt on ollut hiljaisempaa vähän aikaa. Mutta kuten nyt on nähty, riskit ovat erittäin suuret. Meillä on suuri joukko rikollisia, hyvin väkivaltaisia ​​ihmisiä, jotka ampuvat enimmäkseen toisiaan. Se on erittäin vaarallinen tilanne, Sarneck sanoo Ruotsin yleisradio SVT:n haastattelussa.

– Tätä ei saisi tapahtua, mutta sitä tapahtuu. Olemme säästyneet tältä 14 vuoden ajan. Mutta tilastot osoittavat, että Ruotsissa murhataan 1-3 poliisia vuosikymmenessä, Professori sanoo.

– Muutamia poliiseja kuolee palveluksessa, myös onnettomuuksia tai jotain muuta voi sattua. Mutta periaatteessa poliisi murhataan noin kolmen vuoden välein.

Göteborgissa keskiviikkona tapahtunut poliisisurma on pysäyttänyt koko Ruotsin. Ruotsin poliisiliiton puheenjohtaja Lena Nitzin mukaan surmauutinen on ollut poliiseille raskas ja tunteita herättävä.

– Tämä on luonnollisesti ollut erittäin suuri tunnemyrsky. On tunnettu vihaa, epätoivoa, huolta ja surua, Nitz sanoo.

– Ajatukset ovat perheen ja niiden kollegoiden luona, jotka työskentelivät hänen kanssaan silloin, kun tämä tapahtui. Ja ajatukset ovat tietenkin myös heidän luonaan, jotka keskittyvät nyt löytämään tämän tekijän ja selvittämään hänen motiivinsa, liittojohtaja sanoo.