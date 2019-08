Professori teilaa US:ssa Veikkauksen monopolin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veikkauksen olemassaoloon kytkeytyy professorin mukaan perustavanlaatuinen ristiriita.

Riippuvuuksiin ja pelimonopoliin perehtynyt sosiologian emeritusprofessori Pekka Sulkusen mukaan ristiriita on selvä.

– Veikkauksen olemassaolon eli valtion pelimonopolin peruste on pelihaittojen vähentäminen, mutta samaan aikaan Veikkauksen tehtäviin kuuluu ainakin yhtiön oman retoriikan mukaan myös tuottojen maksimointi edunsaajiaan varten. Tuottojen pitämistä edunsaajien ja valtio-omistajan odotusten mukaisina korostetaan muun muassa yhtiön vuosiraporteissa. Siitä ristiriidasta tämä koko ongelmavyyhti johtuu, Sulkunen sanoo Uudelle Suomelle.

Sulkusen mielestä koko ohjausjärjestelmä on ”ihan sekaisin”. Professorin mukaan Veikkauksen valvonta ja ohjaaminen on hajautettu niin laajalle ja on niin löyhää, että valtionyhtiötä ei oikeastaan pysty valvomaan mikään taho.

Veikkauksen valvonnan ylimmät elimet ovat käytännössä Veikkauksen edunsaajien käsissä, Sulkunen kertoo, eli yhtiöitä valvovat tahot, jotka ovat riippuvaisia sen tuotoista.

Sulkusen mukaan sekin on vakava ajatusvirhe, että peleistä yhteiskunnallisiin toimintoihin kerättävä raha olisi ”ilmaista”.

– Yleensä ajatellaan, että rahapelituotot ovat ikään kuin ilmaista rahaa, mutta ei se ole. Se yksi miljardi, joka jaetaan kulttuurin, tieteen ja nuorisotyön rahoittamiseen, sen tuottaminen maksaa 800 miljoonaa euroa. Eivät ne pelikoneet ja Veikkauksen hallinnointi ole ilmaisia. Onko nyt järkeä kerätä rahaa näin kalliilla tavalla, kun siitä on muunkinlaista haittaa, Sulkunen kysyy.

Kansainvälinen nettipelaaminen rapauttaa Veikkauksen tuottoja, mikä pakottaa siirtämään toimintojen rahoitusta valtion budjettiin.

– Tehdään mitä hyvänsä, niin pelituotot vähenevät, vaikka pelaaminen ei vähenisikään. Kilpailu netissä on kovaa ja Veikkaus menettää jatkuvasti markkinaosuuttaan.

Veikkaus voi vastata kilpailuun koventamalla pelivalikoimaansa netissä, Sulkunen sanoo, mutta tämä palauttaa jälleen ajatukset monopolin olemassaolon perusteisiin.

– Tällöin se toimii ristiriidassa monopoliasemansa perusteen kanssa.

Emeritusprofessori uskoo, että monopoli tulee murtumaan ennemmin kuin myöhemmin.

– Nettipelaamista ei voi hallita kansallisilla monopoleilla, hän sanoo Uudelle Suomelle.