Professori: Tämän vuoksi maksan mielelläni kanditutkinnosta 150000

Jukka Savolaisen mukaan Suomen koulutusjärjestelmä ”rankaisee lapsia lapsena olemisesta”.

Amerikan Michiganin osavaltiossa sosiologian professorina työskentelevä Jukka Savolainen kirjoittaa USA TODAY –lehdessä amerikkalaisen maksullisen koulutusjärjestelmän hyvistä puolista.

Savolainen toteaa valitsevansa Amerikan lukukausimaksut mielellään suomalaisen ilmaisen koulutusjärjestelmän sijaan.

Savolaisella on kokemusta amerikkalaisesta yliopistojärjestelmästä paitsi oman uransa osalta, myös opiskelijan näkökulmasta. Hänen poikansa on parhaillaan aloittamansa opintonsa Michiganin yliopistossa, joka on julkinen yliopisto ja yksi osavaltion parhaista. Pojan kandidaattitutkinnon hinnaksi vanhemmat odottavat lähes 150 000 dollaria. Osavaltion ulkopuolelta tuleville opiskelijoille hinta on kaksinkertainen.

Savolainen painottaa, että kansalaisten tulot otettu huomioon lukukausimaksujen määrässä. Kaikkein pienituloisimmille on olemassa avustuksia, joiden avulla opsikelu saattaa olla jopa täysin ilmaista.

Suomessa puolestaan tie yliopistoon on Savolaisen mukaan paljon epävarmempi. Monen matka voi katketa jo 15 vuotiaana, jolloin valinta lukion ja ammattikoulun välillä tehdään. Savolainen painottaa, ettei monikaan 14-vuotias kykene määrittämään loppuelämänsä opintopolkua.

Lisäksi, vaikka lukion olisikin Suomessa käynyt, on itse yliopistoon pääseminen meillä harvinaisen vaikeaa. Sen lisäksi että vasta lukiosta päässeen tulee tarkalleen tietää mitä opiskella, on esimerkiksi Savolaisen alan, sosiologian hyväksymisprosentti Helsingin yliopistossa 3 prosentin luokkaa. Savolainen painottaa, että jopa Amerikan huippuyliopistoihin, Harvardiin, Yaleen ja Princetoniin pääsee prosentuaalisesti helpommin tekemään samaa tutkintoa.

Savolaisen kirjoituksesta uutisoi ensin Iltalehti.