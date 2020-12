Tämä tiedetään Suomeen tulleista virusvarianteista

Uudet mutaatiot ovat eri haaraa, mutta niillä on yhtäläisyyksiä, professori Olli Vapaalahti sanoo.

Helsingin yliopiston professori Olli Vapaalahti kävi tiistaina THL:n ja STM:n tiedotustilaisuudessa läpi Suomeenkin rantautuneita koronaviruksen muunnoksia.

Vapaalahden mukaan kyseessä on kaksi virusvarianttia, joissa on havaittu tavallista enemmän muuntumista. Iso-Britanniassa löydettyä virusmutaatiota on Suomessa tavattu kahdella henkilöllä. Niin sanottua Etelä-Afrikan varianttia on tavattu Suomessa yhdellä henkilöllä.

Brittivarianttia on Britanniassa havaittu yli 3000 potilaalla.

Virusvariantit löydettiin suomalaismatkailijoilta, kun joulun alla matkailijoiden näytteitä alettiin tutkia virusmutaatioiden varalta. He olivat palanneet alueilta, joissa mutaatioita oli levinnyt runsaasti.

Vapaalahti kertoo, että SARS-CoV-2-viruksen perimä on muuntunut melko tasaisesti siitä lähtien, kun se alkuvuodesta lähti Kiinan Wuhanista. Kun virus on levinnyt keskimäärin viidessä vuorokaudessa seuraavaan ihmiseen, muuntuu se Vapaalahden mukaan ehkä joka kolmannessa tartuntaketjun osassa.

− Näissä kahdessa uudessa variantissa muuntuminen on ollut selvästi nopeampaa. Erityisesti niissä on nähtävillä piikkiproteiinin aminohappoja muuntavia mutaatioita. Piikkiproteiini on se, jolla virus tarttuu soluun ja johon rokotteet pyrkivät vaikuttamaan. Sen takia nämä ovat aiheuttaneet huolta. Vapaalahti sanoo.

Kyseessä on hänen mukaansa täysin eri oksanhaarat viruksen sukupuussa. Niillä on kuitenkin myös yhtäläisyyksiä.

− Erityisesti aminohappomuutoksia on kertynyt piikkiproteiiniin keskimääräistä enemmän. Sekä Britanniassa että Etelä-Afrikassa on ollut merkkejä siitä, että uusi variantti on aiempaa tartuttavampi.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan jonkin verran on näyttöä siitä, että mutaatiotartunnat olisivat yleisempiä nuorilla.

Vapaalahti korostaa, että tiedot löydettyjen virusvarianttien kannoista ovat rajalliset.

− Huoli tulee sieltä, mitä epidemiologia kertoo näissä maissa viruksen leviämisestä. Ennen kuin saamme varmistusta biologisista prosesseista, siihen menee aikaa.

Miten pahaksi epidemia voi kiihtyä?

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan Suomessa ei ole toistaiseksi merkkejä siitä, että uudet mutaatiot aiheuttaisivat Suomessa uhan epidemian kiihtymisestä.

− Kun katsoo epidemiologista kuvaajaa, vaikuttaisi siltä, että meidän tapausmäärämme on hiljalleen laskusuunnassa, eikä ole merkkejä siitä, että Iso-Britannian tai Etelä-Afrikan kaltaista nopeaa nousua olisi tällä hetkellä nähtävillä.

Puumalaisen mukaan mallinnukset kertovat, että mahdollinen mutaatioiden leviäminen voisi nostaa tartuttavuuslukua eli R-lukua.

− Jos aikaisempien viruskantojen luonnollinen R-luku on ollut 2,4, niin alustavien mallinnusten perusteella mutaation takia tähän voisi tulla 0,4−0,7 enemmän eli lähempänä 3:a.

Jos mutaatiota tulee Suomeen lisää, se ei Puumalaisen mukaan lähtisi heti leviämään.

− Meillä on onneksi tässä varautumisaikaa.