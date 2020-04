HUS-johtaja: Tällä strategialla epidemia olisi hallinnassa syksyllä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lasse Lehtosen mukaan nykyisellä hidastamisella epidemia voi kestää kaksi vuotta.

Uudenmaan sulku avautui maanantaina 13. huhtikuuta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja, professori Lasse Lehtonen kertoo Twitterissä, että olisi kannattanut Uudenmaan sulun jatkamista. Professorin mukaan pysäyttämisstrategialla epidemia voisi olla hallinnassa viimeistään syksyllä.

– Tutkimusryhmän arvio: pysäyttämisstrategialla epidemia voi olla hallinnassa viimeistään syksyllä. Se edellyttää muun muassa oireettomien kantajien löytämistä. Hidastamisella epidemia voi kestää 2 vuotta, Lehtonen arvioi.

Professori viittaa pysäyttämisstrategialla rajoitusten radikaaliin tiukentamiseen. Hän ehdotti viikko sitten, että paras tapa olisi, jos koronavirusepidemian annettaisiin ”palaa loppuun” kolmen viikon ajan tiukennetuilla tapaamisrajoituksilla. Samalla jäljitys ja testausresurssit keskitettäisiin muualle Suomeen, johon niitä ei hänen mukaansa ole kunnolla riittänyt. Radikaaleilla Saksan tason toimilla epidemia saataisiin Lehtosen mukaan nopeasti hallintaan, kun se voisi muutoin kestää jopa kaksi vuotta.

– Helpoin tapa pysäyttää korona Suomessa olisi ollut ylläpitää vielä jonkin aikaa Uudenmaan liikkumisrajoitusta ja tiukentaa rajoitustoimia Uudellamaalla tartuntojen vähentämiseksi jäljitettävään määrään, Lehtonen täsmentää.



Lehtosen mukaan on tärkeää, että kaikki maahantulijat laitetaan karanateeniin, tartuntaketjut täytyy selvittää ja kohortointia, eli kaikkien koronaviruspotilaiden hoitamista samassa huoneessa, on ylläpidettävä. Kohortointi on hänen mukaansa tärkeää, jotta koronapotilas ei sotke koko systeemiä ja tartuta riskiryhmiä. Lisäksi hygieniatoimien ylläpito kannattaa jatkossakin.

Kysymykseen Lehtosen kannattamien toimenpiteiden mahdollisesta kestosta professori vastaa seuraavasti:

– Itse pidän hyvin realistisena, että rokote on laajassa käytössä noin kahdessa vuodessa. Toki moni asia voi rokotteen kehityksessäkin vielä mennä pieleen.

Oireettomien kantajien kartoittamiseen professori ehdottaa esimerkiksi mobiilisovelluksien hyödyntämistä.

– Kiinalaisten appsissa oli riskilaskuri. Korealaisilla on käytössä altistusvaroitus ja matalan kynnyksen testaus. Norjalaisilla tähän oma appsi Smittestop. Kaikissa toki jotain ongelmia, Lehtonen avaa.

