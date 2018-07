”Taksiuudistus on vastoin hyvinvointivaltion perusideaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

J.P. Roosin mukaan suurimmalla osalla taksien käyttäjistä puuttuu turvaverkko ja markkinoiden tuntemus.

Taksiuudistus on tehty digitaitoisille, hyvin pärjääville nuorille kansalaisille. Näin kirjoittaa sosiaalipolitiikan professori emeritus J.P. Roos Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

– Taksisääntelyn lopettaminen on erinomainen esimerkki uudistuksesta, joka on vastoin pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusideaa, Roos kirjoittaa.

Hänen mukaansa ”hyvinvointivaltiossa pyritään huolehtimaan niistä, jotka jostain syystä eivät pärjää”.

– Taksiuudistus on täysin toista maata. Se on suunniteltu nuorehkoille, hyvin toimeentuleville, digitaalisesti lukutaitoisille ihmisille, jotka pystyvät pitämään puoliaan huijausyrityksiä vastaan ja joilla on paljon vaihtoehtoja.

– Sen sijaan sellaiset ihmiset, jotka tarvitsevat taksia, kun muita vaihtoehtoja ei ole, jotka eivät osaa käyttää erilaisia taksisovelluksia, jotka eivät pysty puolustautumaan huijareita vastaan ja jotka eivät osaa arvioida oikeita hintoja tai tunne oikeita reittejä, on jätetty täysin oman onnensa nojaan, professori kirjoittaa.

J.P. Roosin mukaan taksiuudistus ”nakertaa hyvinvointiyhteiskuntaa”.

– Nyt vaaditaan aika hyvää markkinoiden tuntemusta, jotta voi olla varma siitä, että saa kelvollista palvelua kohtuuhinnalla. Ja sitä ei suurimmalla osalla taksien käyttäjistä ole. Kunnollinen turvaverkko puuttuu.

– Hyvin pärjäävät kansalaiset kiittävät, mutta muut valahtavat reikien läpi.