Professori: Sukupuoliyhteys ilman selvää suostumusta rangaistavaksi

Akatemiaprofessorin mukaan #metoo-kampanjan muutos ajattelutavassa tulisi siirtää myös lainsäädäntöön.

Minna Canth -akatemia­professori Johanna Niemi kirjoittaa Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla, että seksuaalisen häirinnän vastaisen #metoo-kampanjan esiin nostaman ajattelutavan muutoksen tulisi näkyä myös lainsäädännössä ja raiskaustuomioissa.

”Suomessa seksuaalirikosten sääntelyssä korostuu tekojen fyysisyys. Raiskaus on perinteisesti määritelty pakottamisena ja väkivallan käyttönä sukupuoliyhteyden toteuttamiseksi: tekijä on aktiivinen subjekti, ja teon uhri pyrkii torjumaan hyökkäystä. Seksuaalinen ahdistelu määritellään fyysiseksi kosketteluksi,”

”Kansainvälisessä oikeudessa on viime vuosina korostettu, että vastoin toisen osapuolen suostumusta tapahtuvan sukupuoliyhteyden on oltava rangaistavaa. Esimerkiksi Ruotsissa esitetään lakiin muutosta, jonka mukaan sukupuoliyhteys ilman selvää suostumusta olisi raiskaus. Suomessa naisjärjestöt ovat ajaneet tällaista muutosta, mutta ­oikeusministeriö on torjunut sen”, Niemi kirjoittaa.

Niemen mukaan Suomen rikoslain raiskauksen määrittely on kehittynyt parempaan suuntaan.

”Vuonna 2011 tehtiin muutos, jonka mukaan toisen henkilön tiedottomuuden, pelon tai muun avuttoman tilan hyväksikäyttäminen sukupuoliyhteyden toteuttamiseen tuomitaan raiskauksena. Siksi lain muuttaminen suostumuksen puuttumiseen pohjautuvaksi ei käytännössä olisi suuri muutos.”

”Joissakin tapauksissa muutoksella olisi kuitenkin merkitystä. Esimerkiksi paljon huomiota osakseen saanut hovioikeuden ratkaisu, jossa sukupuoliyhteys 10-vuotiaan tytön kanssa tuomittiin törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä eikä raiskauksena, olisi voinut olla toisenlainen, jos raiskaus määriteltäisiin ilman suostumusta tapahtuvaksi sukupuoliyhteydeksi”, Niemi kirjoittaa.

Niemen mukaan säännöstä voisi täydentää tarkentamalla, miloin suostumusta ei ole annettu. Esimerkkejä olisivat pelkotila, valta-aseman väärinkäyttö ja muut pakottavat olosuhteet.