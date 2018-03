Professori: Saksan luovutettava Carles Puigdemont Espanjaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saksalaisen rikosoikeuden professorin mukaan voimassa oleva EU:n pidätysmääräys pitää panna täytäntöön.

Saksan pitää luovuttaa Katalonian ex-aluejohtaja Carles Puigdemont Espanjaan, arvioi Berliinin Humboldt-yliopiston rikosoikeuden professori Martin Heger.

Saksan poliisi pidätti Puigdemontin sunnuntaina, kun hän oli saapunut Tanskasta Saksan puolelle. Puigdemontin suunnitelma oli palata Belgiaan. Espanja on antanut hänestä kansainvälisen pidätysmääräyksen ja luovutuspyynnön.

– Oikeudellinen tilanne on periaatteessa yksinkertainen: kun EU:n pidätysmääräys on annettu, se pannaan täytäntöön, jos ennakkoehdot täyttyvät, Martin Heger sanoo Der Spiegelille.

– Yhdestä tai useammasta syytetyn rikoksesta on seurattava vähintään 12 kuukauden rangaistus pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa. Sen lisäksi ainakin yhden rikoksen on oltava rangaistavaa myös Saksassa.

Puigdemontia syytetään muun muassa kapinasta ja julkisten varojen kavalluksesta.

– On selvää, että julkisten varojen väärinkäyttö on rangaistavaa myös Saksassa. Joten on selvää, että Saksan pitää luovuttaa Puigdemont normaalikäytännön mukaisesti 60 päivän sisällä, Heger toteaa.

Onko pystytty todistamaan, että Puigdemont on kavaltanut julkisia varoja?

– Sillä ei ole merkitystä. Kun kyse on eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä, paikalliset oikeusviranomaiset tutkivat ainoataan sitä, täyttyvätkö viralliset ennakkoehdot, ovatko kyseessä olevat teot rangaistavia Saksassa ja syytetäänkö etsittyä henkilöä niistä, Heger kertoo.

– Paikalliset viranomaiset eivät tutki sitä, onko kyseessä oleva teko rangaistavaa Espanjan lain mukaan. Espanjan oikeuslaitos päättää siitä, ellei se vedä pidätysmääräystä takaisin.

Puigdemontin asiaa on määrä käsitellä Saksan tuomioistuimessa maanantaina. Hän vieraili viime viikon lopulla Suomessa.

Katalonian alueen pääkaupungissa Barcelonassa järjestettiin sunnuntaina mielenosoituksia Puigdemontin pidätyksen vuoksi.