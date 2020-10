Professori: Ruotsin koronastrategia muita maita kestävämpi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Agnes Woldin mukaan Ruotsin etu on se, että maa on panostanut kansanvalistukseen.

Ruotsalainen kliinisen bakteriologian professori Agnes Wold kertoo Expressenille uskovansa, että Ruotsin koronastrategia on muita maita kestävämpi.

– Olemme panostaneet Ruotsissa kansanvalistukseen ja antaneet kansalaisten ottaa itse kantaa siihen, mihin suuntaan tilanne kehittyy. Uskon, että tämä strategia on kestävä pitkällä aikavälillä, Wold täsmentää.

Wold käyttää vertauskohteena Ruotsiin Belgiaa, jossa hänen tyttärensä asuu.

– Siellä (Belgiassa) on jouduttu sulkemaan lähes kaikki, ihmiset istuvat ainoastaan kodeissaan ja kun yhteiskunta viimein avattiin, heitettiin lopulta vain lisää bensaa liekkeihin. Ihmisistä on tullut pelottavan kyllästyneitä ja he ovat nyt haluttomampia noudattamaan annettuja suosituksia, Wold kuvailee.

Professorin mukaan Ruotsin koronastrategia on jo osoittanut tehokkuutensa.

Hän korostaa, että Ruotsi on on edelleen koronapandemian keskellä ja viruksen kukistamiseksi on tehtävä samoja toimenpiteitä kuin aiemminkin.

Myöskään rokotetta ei Woldin mukaan ole näköpiirissä vielä pitkään aikaan. Viruksen kanssa on hänen mukaansa opittava elämään.

Tällä hetkellä Ruotsissa on sairastunut koronaan 94 283 henkilöä.