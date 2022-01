Professori: Nämä maat ovat koronan suhteen vahvoja

Koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttaman epidemia-aallon uskotaan kääntyneen jo laskuun Britanniassa ja erityisesti Lontoon alueella.

Havainnot tukevat arveluita siitä, että epidemia etenisi muissa maissa yhtä vauhdikkaasti kuin Etelä-Afrikassa. University College London -yliopiston professori Tim Colbourn toteaa tuoreimpien käänteiden aiheuttaneen monille maille vaikeuksia päättää järkevästä koronastrategiasta.

Hänen mukaansa virusta ei pystytä eliminoimaan, mutta noin 95 prosenttia sen aiheuttamasta kuormituksesta pystytään poistamaan muun muassa uusien viruslääkkeiden ja aiemmin kertyneen immuniteetin kautta.

– Maaliskuuhun tai huhtikuuhun mennessä voi käydä selväksi, että Britannian kaltaiset korkean rokotuskattavuuden maat ovat selviytyneet omikronaallosta suhteellisen hyvin. Tällaisten maiden ”immuniteetin muurit” ovat siihen mennessä hyvin vahvoja, sillä väestöstä lähes kukaan ei ole immunonaiivi eli vailla rokotteiden tai aiemman infektion suojaa, Tim Colbourn tviittaa.

Professori arvioi kyseisten maiden tilanteen vahvaksi myös tulevia virusmuunnoksia vastaan.

– Jos uusi ja vakavampaa taudinkuvaa aiheuttava variantti ilmaantuu, niin nämä maat voisivat selvitä tilanteesta silti hyvin. Tämä tietysti riippuu suojan laajuudesta, Colbourn toteaa.

Koronaviruksen nollastrategiaa noudattaneet maat voivat sen sijaan olla vaikeuksissa. Esimerkiksi Kiinassa, Taiwanissa ja Uudessa-Seelannissa suurella osalla väestöstä ei ole aiemmin kertynyttä immuniteettia, mikä voi tehdä uusista epidemia-aalloista erityisen vaarallisia.

– Strategisesti ajatellen tämä voi tarkoittaa, että nyt kun maailmalla kiertää lievempää taudinkuvaa aiheuttava variantti, niin voisi olla hyvä ajatus avata yhteiskuntaa, vaikka se kuulostaisikin hirvittävältä.

Professorin mukaan nollastrategiasta luopuminen olisi käytännössä uhkapeliä, mutta nykyistä linjaa tuskin pystytään jatkamaan loputtomiin. Uusien lääkkeiden ja kertyneen suojan myötä koronaviruksen on ennustettu putoavan kymmenen yleisimmän kuolinsyyn listalta suuressa osassa maailmaa.

– Siirtyminen pois nollastrategiasta olisi oikea päätös myös silloin, jos seuraavan virusmuunnoksen tartuttavuus olisi vieläkin suurempaa. Tällöin rajuimmatkaan sulkutoimet eivät pystyisi pitämään sitä hallinnassa, Tim Colbourn sanoo.

Strategically this could mean that *now*, while we have a dominant variant like omicron that causes less severe disease compared to other variants, might actually be the best time to open up, as horrific as that sounds.

— Prof Tim Colbourn (@timcolbourn) January 12, 2022