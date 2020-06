Professori: Nämä maat levittävät valeuutisia koronasta

Valeuutisilla on Jarno Limnéllin mukaan suora yhteys sisäiseen turvallisuuteen.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéllin mukaan Euroopan unionin julkaisema tuore raportti paljastaa Venäjän ja Kiinan levittävän väärää tietoa ja valeuutisia koronapandemiasta.

– Niiden informaatiovaikuttamisen tavoitteena on kylvää eripuraa, kärjistää yhteiskunnallista polarisaatiota sekä horjuttaa demokraattista keskustelua ja päätöksentekoa, hän sanoo blogikirjoituksessaan Uudessa Suomessa.

Limnéllin mukaan koronaviruksen toista aaltoa ei ainakaan toistaiseksi ole vielä nähty, mutta tähän liittyvä ”informaatiopandemia” vaikuttaa ottavan uusia kierroksia aktiviisuuden nyt taas noustessa.

– Salaliittoteoriat ovat enimmäkseen entuudestaan tuttuja: EU on heikko; Nato on heikko; USA on viruksen takana; virus on laboratoriasta karannut tai tahallaan liikkeelle laskettu kemiallinen ase. Otsikoissa toistuvat samat vanhat teoriat George Sorosin rahoittamasta globaalista salaliitosta ja Yhdysvaltojen tukemista natseista Ukrainassa.

Yhteiskunnallisella tasolla valeuutisten leviämisellä on Limnéllin mukaan jo suora yhteys sisäiseen turvallisuuteen.

– Koronan leviämisen syyllisiksi on nimetty kaikkea teknologiasta etnisiin vähemmistöihin, minkä seurauksena 5G-torneja on poltettu ja anitisemitistinen liikehdintä on saanut työkalupakkiinsa taas yhden uuden salaliittoteorian. On selvää, että disinformaatiovyöry aiheuttaa hämmennystä ja epäluuloa, ja se haittaa valtiovallan sekä viranomaisten toimenpiteitä koronakriisissä.

Suomessa ja EU:ssa on Jarno Limnéllin mukaan meneillään monia hankkeita, joilla tilannetta pyritään parantamaan. Professori muistuttaa, että sananvapauden myötä jokaisella on myös sananvastuu. Jokainen internetiin jälkiä jättävä on siellä hänen mukaansa aktiivinen toimija.

– Meillä on nimenomaan vastuu siitä, miten puhumme toisista ja toisille, sekä minkälaista tietoa jaamme eteenpäin. Disinformaation levittäminen ja ihmisryhmien leimaaminen eivät aja ainakaan meidän suomalaisten asiaa. Päin vastoin, pienen kansan voima on sivistyksessä.