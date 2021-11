Professori MTV:lle: Laumasuoja on hyvin vaikea saavuttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronavirus on Mika Rämetin mukaan tullut jäädäkseen.

Laumasuoja on nykytilanteen valossa vaikea saavuttaa, arvioi rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Mika Rämet MTV:lle. Yli 12-vuotiailla saavutetaan todennäköisesti lauantaina 80 prosentin rokotuskattavuus, mutta tämä professorin mukaan tuskin riittää.

Delta-variantin myötä virus leviää entistä tehokkaammin myös lasten parissa, ja myös rokotetut voivat kärsiä lievistä oireista, Rämet selittää. Koronan poistamiseen yhteiskunnasta vaadittava rokotekattavuus on siten ”todella korkea”, hän toteaa.

Koronavirus on tullut jäädäkseen, Rämet sanoo, ja korostaa rokotteen olevan tehokkain keinoa suojautua taudilta ja vähentää sen yhteiskunnalle muodostamaa painetta.

–Toisten rokotekattavuus siis määrittää erityisesti sitä, kuinka monta muuta tautiin sairastuu vakavasti. Ihan samalla tavalla kuin turvavyöt ja pelastusliivit suojaavat niitä käyttäviä, Rämet sanoo.

Suomen lähialueen tautitilanne huolestuttaa professoria.

– Vaikka meillä olisi 99 prosentin rokotekattavuus, niin meillä on naapurit, joiden koronatilanne on hyvin synkkä: Viron ja Venäjän tilanne on todella hankala, eli heillä tulee olemaan korona siellä pitkään