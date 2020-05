Professori Matti Viren: Leikkaukset ovat ainoa vaihtoehto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Professorin mukaan julkinen sektori on paisunut liian suureksi.

Turun yliopiston taloustieteen professori Matti Virenin mukaan leikkaukset ovat ainoa vaihtoehto koronakriisin aiheuttaman taantuman hoidossa. Viren tyrmää myös veronkorotukset, joita on esitetty työelämäprofessori Vesa Vihriälän selvitysryhmän raportissa.

– Suomessa on OECD:n vertailussa maailman (toiseksi) suurin julkinen sektori (ero Ranskaan on hiuksen hieno). Suomi on euroalueen kallein maa. Kalleus ei voi sattuma; pakko sen olla seurausta kustannusrasitusta, joka viime kädessä seuraa liian raskaasta julkisen sektorin taakasta. Tästä näkökulmasta tuntuu tyhmältä ehdottaa veron korotuksia, jotka entisestä lisäävät kustannusrasitusta, Viren kirjoittaa Uudessa Suomessa.

Professorin mukaan myöskään asumisen kustannuksia ei pidä nostaa veroilla.

– Asumisen lisäverottaminen tuntuu enkä harmittomalta, mutta jo nyt tilanne on se, että asumiskustannukset (mitattuna asumisen kulutusmenojen osuutena yksityisistä kulutusmenoista) ovat Suomessa OECD:n kolmanneksi korkeimmat.

Leikattavaa Virenin mukaan riittää.

– Tiedän, että aina kun puhutaan leikkauksista, alkaa hirveä huuto siitä, että ei ole ainuttakaan leikkauskohdetta. Mutta se on tietenkin tyhjää puhetta, hän kirjoittaa.

– Onhan meillä lukuisia esimerkkejä maista, jotka ovat onnistuneet tasapainottamaan julkisen sektorin talouden nimenomaan julkisia menoja vähentämällä ja/tai jäädyttämällä. Mainittakoon vaikka Uusi Seelanti, joka 1980-luvun puolivälissä onnistui supistamaan julkisen sektorin BKT -suhteen 47 prosentista 41 prosenttiin. Eikä maasta ole mitään hirviövaltiota tullut.