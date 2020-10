Professori laumasuojasta: Tämä virus on niin tappava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Martin Scheininin mukaan ihmisoikeudet puoltavat kärsivällisempää koronastrategiaa.

Professori ja ihmisoikeusjuristi Martin Scheininin mielestä ihmisoikeuksien kannalta kärsivällinen koronastrategia on paras vaihtoehto.

− Tämä virus on niin tappava ja vammauttava, että ihmisoikeudet puoltavat kärsivällisempää strategiaa: kitkutellaan kontaktien ja kokoontumisten rajoitusten ja maskien kanssa, kunnes on rokote ja suurin osa kansasta on saanut sen, Martin Scheinin kirjoittaa Twitterissä.

− Tartuntoja tuskin saadaan nollille mutta lähelle, hän jatkaa.

Jos käyttöön otettaisiin niin sanottu laumasuojan strategia, jossa pyrkimyksenä olisi immuniteetin saavuttaminen antamalla viruksen levitä väestöön, olisi Scheininin mukaan huomioitava eri ihmisryhmät.

− Ihmisoikeusnäkökulma pitää ottaa mukaan: esim. jos teknokraattisen strategian perustana on tehohoitopaikkojen optimaalinen allokointi viruksen kulkiessa läpi väestön, vanhusväestön kuolemat eivät ole mukana laskelmassa, koska eivät kulje tehohoidon kautta. Miten heidät suojataan?

− Entä ahtaasti asuvat ja tiivistä ylisukupolvista kontaktia ylläpitävät etniset ryhmät? Miten taakka kohtaantuu heihin, jos viruksen annetaan ns. hallitusti kulkea nuorten ja terveen pääväestön läpi? Scheinin kysyy.

Ihmisoikeusnäkökulma pitää ottaa mukaan: esim. jos teknokraattisen strategian perustana on tehohoitopaikkojen optimaalinen allokointi viruksen kulkiessa läpi väestön, vanhusväestön kuolemat eivät ole mukana laskelmassa, koska eivät kulje tehohoidon kautta. Miten heidät suojataan? — Martin Scheinin FIN (@MartinScheininF) October 11, 2020

Tämä virus on niin tappava ja vammauttava, että ihmisoikeudet puoltavat kärsivällisempää strategiaa: kitkutellaan kontaktien ja kokoontumisten rajoitusten ja maskien kanssa, kunnes on rokote ja suurin osa kansasta on saanut sen. Tartuntoja tuskin saadaan nollille mutta lähelle — Martin Scheinin FIN (@MartinScheininF) October 11, 2020