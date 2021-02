Professori laski: Näin Suomi pelastuu kolmessa kuukaudessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sulku antaa aikaa rokotuksille, professori sanoo.

Suomen rokotustilanne ei ole toivoton, sanoo Svenska handelshögskolanin professori Topi Miettinen. Suomen koronatilanne voidaan saada kuriin, vaikka lähtökohdaksi otettaisiin 96 000 rokoteannosta kahdessa viikossa.

Professori on jakanut Twitterissä rokotuslaskelmamallin, jossa hän kirjoittaa lähtevänsä havainnollistamisen vuoksi siitä, että virus leviäisi ilman mitään rajoituksia kaikkiin suomalaisiin kahdessa viikossa. Tuolloin tauti vaatisi ehkä 32 000 kuolonuhria. Mallissaan hän toteaa kuitenkin olettavansa myös, että sululla voidaan estää kaikki kuolemat ja että yksi rokotuskerta luo täydellisen suojan.

Miettinen korostaa näiden olevan äärimmäisiä oletuksia havainnollistamisen vuoksi.

– Sululla annetaan aikaa rokotuksille. Rokotettavan 2-vko-ryhmän kuolleisuusriski vähenee eksponentiaalisesti kun siirrytään 2 vko jaksosta toiseen, hän kirjoittaa.

– Olkoon ekan 2 vko ryhmän riski kuolla kuudesosa, 16,5%. Kahden viikon sululla estetään 16 000 kuolemaa.

Toisen kahden viikon ryhmän riski kuolla on tämän jälkeen puolet aiemmasta, ja eksponentiaalinen trendi jatkuu, professori havainnollistaa. Kolmen tai neljän kuukauden sulun jälkeen sulun jatkamisella estetään enää 250 kuolemaa, eli noin vuosittaisten liikennekuolemien määrä.

– Yllä yksinkertaistus. Todellisuudessa leviäminen koko populaatioon kestää kuukausia tai jopa vuoden, Miettinen muistuttaa.

– Muutamien kuukausien rokottamisen jälkeen rajoitustoimien kustannukset ylittävät hyödyt. Ei nopeusrajoituksiakaan lasketa 15 km/h:iin.

Epidemian levitessä talouden ja terveyden edut yhtenevät, sillä palvelut kärsivät tartunariskistä, Miettinen kirjoittaa. Kolmen tai neljän kuukauden sulun jälkeen näiden välinen vastakkainasettelu on palannut. On tullut aika luopua rajoitustoimista, ja keskittyä rokotuksissa ammattikuntiin, joissa tartuntariski on suuri.

– 3-4 KK: aika luopua rajoitustoimista ja turvautua vain pehmeisiin keinoihin, joilla vähennetään yksilön negatiivisia riskivaikutuksia muihin: maskit, rokotustodistukset, negatiiviset testitodistukset.

Rajoilla olisi jatkettava testaamista sekä edellytettävä rokotustodistuksia, jotta uudet koronamuunnokset eivät leviäisi Suomessa.

– Tsemppiä nyt, kanssamatkustajat! Kohta paistaa aurinko kesäyöhön, Miettinen päättää ketjunsa.

2/n Oletetaan, että NYT ilman mitään toimia tauti leviäsi kaikkiin suomalaisiin kahdessa viikossa. Kuolemia? En osaa sanoa, ehkäpä 32 000, vähän yli 0,5% (aivan pahimmat riskiryhmät jo rokotettu). — Topi Miettinen (@MiettinenTopi) February 26, 2021

4/n Sululla annetaan aikaa rokotuksille. Rokotettavan 2-vko-ryhmän kuolleisuusriski vähenee eksponentiaalisesti kun siirrytään 2 vko jaksosta toiseen. — Topi Miettinen (@MiettinenTopi) February 26, 2021

6/n …jne… 3-4 kuukauden sulun jälkeen sulun jatkamisella estetään enää max. 250 kuolemaa, vuosittaisten liikennekuolemien määrä. Toki myös vakavia ja lieviä loukkaantumisia (i.e. vakavia ja lieviä mutta pitkäkestoisia tautimuotoja). — Topi Miettinen (@MiettinenTopi) February 26, 2021

8/n NYT: talouden ja terveyden edut yhtenevät, koska palvelut kärsivät epidemian leviämisestä tartuntariskin vuoksi. 3-4 KK kuluttua: talouden / yleisen hyvinvoinnin ja koronariskien vastakkainasettelu on palannut. — Topi Miettinen (@MiettinenTopi) February 26, 2021

10/n 3-4 KK: On aika keskittyä rokotuksissa ammattikuntiin, joissa tartuntariski on suuri , +korrelaatio: palveluammatit -> hälventää palveluvaihdon pelkoja (psykologia ja odotukset)-> nostaa palveluissa tuotettua hyvinvointisummaa. — Topi Miettinen (@MiettinenTopi) February 26, 2021

12/n TSEMPPIÄ NYT, kanssamatkustajat! Kohta paistaa aurinko kesäyöhön! — Topi Miettinen (@MiettinenTopi) February 26, 2021