Professori kritisoi Tarja Halosen koronalausuntoa: ”Häpeä”

Halonen vihjasi Ruotsin koronatilanteen johtuvan miesjohtajista.

Åbo Akademin valtiotieteiden professori Kimmo Grönlund kritisoi Twitter-viestissään presidentti Tarja Halosen kommenttia Ruotsin koronatilanteesta.

Grönlund viittaa viestissään Ilta-Sanomien uutiseen, jossa kerrotaan Halosen kommenteista Ylen politiikkaradion Elämä ja politiikka -ohjelmassa. Halosen mukaan ne maat, joissa vallassa on naisjohtaja, ovat selvinneet koronavirusepidemiasta paremmin. Halonen myös vihjasi, että Ruotsin korkeat tautiluvut voivat johtua siitä, että maan johdossa ovat miehet.

– Ruotsi ei näytä pärjäävän kovin hyvin, mutta siellä onkin miehet johdossa, Halonen totesi ohjelmassa.

Grönlund pitää Halosen lausuntoa haitallisena Suomen ja Ruotsin naapurussuhteiden kannalta, etenkin koronaviruspandemian keskellä. Hän kehottaa Halosta suorasanaisesti häpeämään lausuntoaan.

– Suomi näköjään taas vaalii naapurisuhteitaan. Nyt vuorossa ex-pressa. Mikä kansallismielinen paatos meillä oikein on menossa? Ala-arvoista käytöstä pandemian keskellä. Häpeä, Tarja Halonen, Grönlund kommentoi.

Ruotsin koronavirustilanne on ollut keväästä lähtien naapurimaita huonompi. Elokuun alkuun mennessä maassa on havaittu yli 82 000 koronavirustartuntaa, ja tautiin on kuollut 5 763 ihmistä.

