Professori koronapotilaiden muutoksesta: Edellyttää toimia

Marjukka Myllärniemi kehottaa vauhdittamaan tehosterokotteiden antamista Suomessa.

Keuhkolääkäri ja professori Marjukka Myllärniemi muistuttaa, että HUS-alueella vuodeosastoille viime aikoina joutuneista noin puolet on saanut kaksi rokoteannosta. Tehohoitoon joutuneista suurin osa on ollut rokottamattomia.

Taustalla on huoli siitä, että keväällä annettujen koronarokotteiden teho on vähitellen hiipumassa erityisesti ikääntyneiden ja immuunipuutteisten osalta. Myllärniemen mukaan useille potilaille on jouduttu antamaan korkeavirtaushappea, noninvasiivista ventilaatiota ja awake prone -hoitoa happeutumisen parantamiseksi.

– Meillä on nimittäin tapahtunut olennainen muutos vuodeosastopotilaiden demografiassa, joka ei selity sairaalainfektioilla ja edellyttää toimenpiteitä sekä kansalaisten informointia, professori kirjoittaa Twitterissä.

Marjukka Myllärniemi kehottaa vauhdittamaan tehosterokotusten antamista suojan tehostamiseksi. Esimerkiksi Yhdysvaltain lääkevirasto FDA:n odotetaan hyväksyvän tällä viikolla kolmannet rokotteet kaikille aikuisille, joiden toisesta annoksesta on kulunut vähintään puoli vuotta.

Pfizer ja BioNTech -yhtiöt ovat tutkineet tehosteannoksen vaikutusta yli 10 000 vapaaehtoisella Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sen havaittiin nostavan suojavaikutusta oireellista infektiota vastaan noin 95-prosenttiseksi.

Myllärniemen mukaan erityisesti ikääntyneiden olisi perusteltua noudattaa varovaisuutta huomioimalla maskinkäytön ja ilmanvaihdon tehostaminen. Lähikohtaamisten odotetaan lisääntyvän talven lomakaudella.

– Nyt on vallalla käsitys, että rokote suojaa täysin sairastumiselta, Marjukka Myllärniemi toteaa.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen sanoivat Ylellä, ettei kolmannen rokotuskierroksen aikaistamisessa pidetä kiirettä Suomessa. Leskisen mukaan tärkeämpää olisi vauhdittaa rokotuksia 5–11-vuotiaiden ikäryhmässä.

