Professori koronakiistoista: Tehosterokotukset tulevat liian myöhään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Martin Scheininin mielestä THL:ssa on kyse viidennestä kolonnasta.

Ihmisoikeusjuristi Martin Scheinin on twiitannut Ilta-Sanomien pääkirjoituksen. Siinä todetaan hallituksen ja terveysviranomaisten viime päivinä käyneen ”omituista arvovaltakiistaa siitä, miten koronaa tulisi uudessa tilanteessa torjua”.

– Valitan, se ei ole arvovaltakiista tai sapelinkalistelua, Martin Scheinin kommentoi sanavalintoja.

– Jos sotametaforaa haetaan, kyseessä on viides kolonna. Rauhanomaisesti sanoen ongelmana on että THL:n johdossa on porukka, joka panee kapuloita rattaisiin joka käänteessä.

Hänen mukaansa ”koronaa ei voi torjua noin”.

Professori toteaa pitävänsä pääministerin julistamaa ”Nyt saa elää” -linjaa syksyn alussa karmeana virheenä.

– Pommi: Suomen 177 ilmoitettua koronakuolemaa marraskuussa pitkälti selittyvät 80 vuotta täyttäneiden kakkosrokotusten tehon hiipumisella. Tehosterokotukset tulivat liian myöhään, Scheinin toteaa.

Scheinin sanoo hänen kysymystensä koskevan THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin arvovalintoja, joihin Scheinin sanoo palaavansa.

– Pahoin pelkään: kaiken muun valossa tästä täytyy tehdä päätelmä että hän oikeasti haluaa mahdollisimman suuren osan Suomen väestöstä saavan tartunnan. Ja ettei tämä ole vain kansalaismielipide vaan vaikuttaa kaikkeen viralliseen päätöksentekoon, Scheinin twiittaa.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta toteaa Lääkärilehdessä, että ”on luotu tietoisesti mielikuvaa, että tässä (kolmannessa rokotuskierroksessa) olisi jotenkin tahallisesti viivytelty. Tämä on terveysviranomaisten ja koko terveydenhuollon suuntaan täysin väärä ja perusteeton syytös”.

Tervahaudan kommentti on varsinaisesti nimettömälle hallituslähteelle, joka arvosteli asiaa Iltalehdessä.

– Lainsäädäntö lähtee siitä, että diagnostiikka ja lääketieteellisen hoidon määrääminen on lääkäreiden tehtävä. Kansanterveyden hoidossa on epidemiassa monin osin ihan samaa työtä kuin lääkärin työssä muutenkin, mutta se kohdistuu väestöön. Pitää olla riittävä ja monipuolinen asiantuntemus ja tieto, että linjauksia voidaan tehdä, THL:n Markku Tervahauta sanoo.

