Professori korjaa käsityksen: Itse virus ei muutu lievemmäksi

Koronaviruksen omikronmuunnoksen on havaittu aiheuttavan aiempaa vähemmän vakavia tautitapauksia ja kuolemia.

Etelä-Afrikassa ja Britanniassa ilmiötä on selitetty rokotteiden ja aiempien infektioiden luomalla immuniteetin muurilla. Tuoreiden tutkimusten perusteella vaikuttaa lisäksi mahdolliselta, että omikron jäisi pääasiassa ylähengitysteihin eikä leviäisi yhtä tehokkaasti keuhkokudoksessa.

Ihmisgenetiikan professori David States huomauttaa, että olisi harhaanjohtavaa ajatella itse viruksen muuttuvan ”lievemmäksi”. Kyse on kehon immuunijärjestelmän kehittymisestä.

– Olemme voineet evoluution myötä kehittää mekanismeja, jotka rajoittavat taudin vakavuutta infektion kohdistuessa kudokseen tai kohtaan, joka mahdollistaa viruksen nopean leviämisen, David States tviittaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi ylähengitysteiden kohdalla tällainen kehitys on lajin kannalta välttämätön elinehto.

– Meidän ei tarvitse lajina huolestua valuvasta nenästä, koska olemme kehittäneet keinoja rajoittaa tällaisten infektioiden vakavuutta. Voi olla erittäin hyvä uutinen, että omikronin piikkiproteiinissa on tapahtunut muutos, jonka myötä se leviää nopeasti tällaisissa kudoksissa, professori jatkaa.

Yhdysvalloissa omikronmuunnoksen aiheuttaman epidemia-aallon huipun uskotaan ajoittuvan tammikuun alkuun. Jos kehitys noudattaa Etelä-Afrikassa nähtyä kaavaa, jatkuisi tapausmäärien kasvu noin neljän viikon ajan, mitä seuraisi infektioiden noin kaksi viikkoa kestävä jyrkkä lasku.

Suurten tartuntamäärien on silti varoitettu johtavan hetkelliseen työvoimapulaan monilla aloilla sairauspoissaolojen ja karanteenien vuoksi. Times-lehden mukaan Britannian terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n työvoimasta yli 110 000 henkilöä eli joka kymmenes työntekijä oli poissa vuodenvaihteen tienoilla.

Sairaaloiden jonotusajat ovat venyneet monin paikoin yli 40-tuntisiksi. Britannian julkista sektoria on kehotettu varautumaan tilanteeseen, jossa työvoimasta voi olla poissa noin 25 prosenttia.

Omicron is different in the way it infects cells, likely important consequences https://t.co/Je2Du3tlh5

— David States (@statesdj) January 1, 2022