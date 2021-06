Professori KL:lle: Korkojen nousu on oikea riski

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elias Rantapuskan mukaan asuntovelallisten kannattaa suojautua.

Aaltoyliopiston professori Elias Rantapuskan mukaan korkojen nousu on asuntovelallisen kannalta oikea taloudellinen riski, jota vastaan kannattaa suojautua jollain tavalla.

– Pankit tarjoavat jopa 30 vuoden asuntolainaa. On aika rohkea oletus, että seuraavat 30 vuotta elettäisiin nykyisenlaisessa negatiivisessa korkoympäristössä, Rantapuska sanoo Kauppalehdelle.

Moni asunnonostaja on alkanut hankkia asuntolainoilleen korkosuojauksia, vaikka korot ovat olleet pitkään alhaisia. Tähän on kannustanut puheet inflaation kiihtymisestä ja korkojen noususta. Enemmistö suomalaisten asuntolainoista on vaihtuvakorkoisia ja sidottu 12 kuukauden euriboriin.

Rantapuskan mukaan nykyisessä tilanteessa, jossa korot ovat alhaiset, korkosuojasta maksamien voi tuntua turhalta. Riski on kuitenkin olemassa.

Rantapuska kertoo, että koronnousua vastaan voi suojautua monella tavalla.

Asuntolainan voi sitoa osittain tai kokonaan kiinteään korkoon, jonka voi tällä hetkellä saada maltilliseen hintaan. Pankit tarjoavat myös erilaisia suojaustuotteita, kuten korkokattoja.

Toinen keino on riskin vakuuttaminen itse. Tässä tapauksessa asunnon lisäksi on oltava muuta varallisuutta, jota voi korkojen noustessa tarpeen vaatiessa myydä ja hyödyntää myynnistä saatavaa rahaa lainanhoitoon.