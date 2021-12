Professori kehottaa viranomaisia heräämään: Hyviä maskeja on saatavilla

Yhdysvalloissa ihmetellään tautivirasto CDC:n vanhentuneina pidettyjä ohjeita.

Yhdysvalloissa on arvosteltu tautikeskus CDC:n ohjeita kasvomaskien käytöstä. Maskipakko on tällä hetkellä voimassa muun muassa julkisessa liikenteessä ja juna-asemien kaltaisissa sisätiloissa.

CDC:n ohjeissa suositellaan valitsemaan kahden tai useamman kerroksen kangasmaskeja tai kirurgisia maskeja, mutta ei tehokkaampia maskeja. N95- eli FFP2-tyyppiset henkilöä hyvin suojaavat maskit kehotetaan jättämään vain terveydenhuollon ammattilaisille.

Arvostelijoiden mukaan ohjeistuksessa oli järkeä vain pandemian alussa keväällä 2020, jolloin suojavarusteista oli pulaa ympäri maailman. Tuotannon lisäännyttyä paremmin suojaavien maskien saatavuus on kohentunut huomattavasti.

– CDC:n on herättävä. Suojavarusteista ei ole enää pulaa, mutta yhteisöissä on äärimmäisen voimakas infektiopaine. Ihmisille on saatava heti hyviä maskeja, Angstrom Bio -yhtiön tutkimusjohtaja ja ihmisgenetiikan professori David States tviittaa.

Hän säilyttäisi maskinkäytön laajasti vapaaehtoisena, mutta pitää suojainten ilmaista jakelua järkevänä keinona hillitä epidemiaa. Yhdysvalloissa on vahvistettu viime päivinä keskimäärin 301 500 uutta infektioita eli 153 prosenttia enemmän kuin kaksi viikkoa sitten. Uusia kuolemantapauksia todetaan noin 1 200 päivässä.

Kasvomaskeja valmistavan amerikkalaisyhtiön perustaja Lloyd Armbrust kertoo keskustelleensa tautiviraston ylemmän johdon kanssa. Viraston yleisenä asenteena on edelleen se, ettei kuluttajien haluta edes käyttävän N95-maskeja.

– Heidän mielestään kyseessä on erikoisväline, joka pitäisi varata vain koulutuksen saaneille ammattilaisille. Heitä ärsyttää, että kuluttajat haluavat tämänasteista suojaa, Armbrust toteaa.

Stanfordin yliopiston tutkija ja infektiotautien lääkäri Abraar Karanin mukaan valinta pitäisi jättää kuluttajille. Hän toteaa käyttävänsä N95-maskeja säännöllisesti useiden tuntien ajan potilaita kohdatessaan.

– En usko, että pystyn koskaan ymmärtämään, miksi CDC ei pyrkinyt kansan käyttämien maskien laadulliseen parantamiseen. Kyseessä on ilmateitse leviävä epidemia. Suurin osa tartunnoista tapahtuu tällä hetkellä yhteisötasolla. Miksi tämä ei ollut prioriteettilistan kärjessä, lääkäri kysyy Twitterissä.

CDC needs to wake up. There is no longer a PPE shortage, but there is an extremely high force of infection in the community. Get people good masks now! https://t.co/mcYiAhwCBz — David States (@statesdj) December 26, 2021

Fundamentally, I don’t think I’ll ever quite understand why the CDC did not prioritize improving masks for the general public. It’s an airborne epidemic. Most transmission was happening in the community. How was this not a priority? Make it make sense. — Abraar Karan (@AbraarKaran) December 29, 2021