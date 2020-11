Professori kehottaa polttamaan transfobiset kirjat

Kalifornian yliopiston professori Grace Lavery on kohauttanut kehotuksellaan ”varastaa ja polttaa” kirjoja, joiden katsotaan suhtautuvan kriittisesti transliikkeeseen.

Kiistan taustalla on Target-myymäläketjun päätös vetää myynnistä Abigail Shrierin teos Irreversible Damage, jota oli kutsuttu yhtiön saamassa palautteessa ”transfobiseksi”. Target perui päätöksensä vuorokautta myöhemmin ja ilmoitti myyvänsä sittenkin Shrierin kirjaa.

Teoksessa pohditaan, miksi oman sukupuolensa sopimattomaksi kokevien osuus on noussut huomattavasti viime vuosien aikana. Sukupuolidysforiaa havaittiin aiemmin alle 0,01 prosentilla väestöstä ja pääosin miehiltä.

Abigail Shrierin näkemyksen mukaan ilmiön yleistymisen taustalla vaikuttavat biologisten syiden sijasta kulttuuriset tekijät, minkä vuoksi alaikäisinä tehdyt hormonaaliset tai kirurgiset operaatiot voivat osoittautua haitallisiksi.

Daily Wire -julkaisun mukaan kirjan myynti kasvoi tilapäisesti muissa liikkeissä Targetin ilmoituksen jälkeen.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme laajan valikoiman, ja lisäämme tämän kirjan takaisin valikoimaamme. Pahoittelemme mahdollista sekaannusta, Target tiedotti.

Kirjojen tuhoamista kannattava professori tarkensi myöhemmin, ettei kannata kirjastosta löytyvien teosten vahingoittamista.

– Mutta kehotan seuraajiani varastamaan Abigail Shrierin kirjan ja polttamaan sen roviolla, Grace Lavery kirjoittaa Twitterissä.

– Muistakaa: tämä tarkoittaa, että poistatte tuotteen jakelusta. Vähän kuin tuhoaisi saastunutta viljaa. Tai että ryhtyisi toimeen, jos tuotteen jakelija ei tekisi näin, Lavery jatkaa.

Since some ppl have misunderstood my tone, and censorship is an important matter and as a public educator I have a duty to be precise, let me clarify:

🚫 I do NOT advocate defacing library books.

✅ I DO encourage followers to steal Abigail Shrier’s book and burn it on a pyre.

— Grace Lavery 🐬 (@graceelavery) November 14, 2020