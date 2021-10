Professori kehottaa poliisia korona-arvioon: Rikkovatko THL ja muut lakia?

Martin Scheininin mukaan tartuntatautilakia rikkovat THL, ainakin osa AVI:sta ja kunnista sekä ehkä osin myös STM.

Pandemiaan perehtynyt ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin avaa twiittiketjussaan tartuntatautilain pykäliä.

– Monet ovat kysyneet, onko koronatestien, jäljityksen ja karanteenin kynnyksen korottaminen laillista, muun muassa suhteessa kouluihin, Martin Scheinin aloittaa.

Hän toteaa perussäännöksenä olevan tartuntatautilain kuudes pykälä. Siinä todetaan imperatiivina, että ”on torjuttava”. Viranomaisia koskeva säännökset ovat indikatiivimuodossa, mutta ero ei Scheininin mukaan ole merkitystä.

– Viranomaisen on käytettävä lain sille luomaa toimivaltaa, ja toimimattomuus on itsessään lainvastaista, hän perustelee.

– Kun kyseessä on valtion säätämä laki, on kuitenkin luontevaa, että 9. pykälä kuntien roolista on taas imperatiivimuodossa. Tämä ei muuta muuksi, että myös valtion viranomaisilla (STM, THL, AVI) on oikeudellinen velvollisuus toimia 6. pykälän toteuttamiseksi, ja virkavastuulla.

Koronavirustauti on valtioneuvoston asetuksella määritelty yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Niin kauan kuin tämä luokitus on voimassa, laista seuraa professorin mukaan velvoitteita viranomaisten velvollisuuksien hoitamiseen.

– Tartuntatautilaki jättää harkintavaltaa, esimerkiksi sen suhteen kenelle määrätään karanteeni tai jäljityksen keinoista. Mutta harkintavaltaa on käytettävä lain tarkoituksen toteuttamiseksi, ottaen huomioon taudin yleisvaarallisuus. Harkintavalta ei oikeuta poikkeamaan 6 pykälästä, Scheinin toteaa.

– Nähdäkseni THL, samoin kuin ainakin osa AVI:sta ja osa kunnista sekä mahdollisesti asiakohtaisesti myös STM rikkovat nyt toiminnassaan tartuntatautilakia. Kyse voi olla virkarikoksista. Poliisin tulisi rikosilmoitusten johdosta tai oma-aloitteisesti arvioida, onko syytä käynnistää rikoksen esitutkinta päätöksiä tehneiden tai esitelleiden virkamiesten osalta rikoslain 40. luvun 9. pykälän nojalla.

Valtioneuvoston jäsenten virkatointen laillisuutta poliisi ei Scheininin mukaan sen sijaan voi tutkia ilman asianmukaista virallista pyyntöä.

– Valtioneuvoston oikeuskanslerilla ja eduskunnan oikeusasiamiehellä on toimivalta tutkia sekä ministereiden että virkamiesten toimien laillisuutta. Valitettavasti kummaltakaan ei voi realistisesti odottaa nousemista korona-aikana kertyneen painolastin alta tehtäviensä tasalle.

