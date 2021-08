Professori kauhistui: Toivottavasti eivät katsoneet Riikka Purran haastattelua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PS:n puheenjohtaja sanoi väestönvaihdolle voitavan keksiä toinen sana, mutta se ei muuta tosiasiaa.

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen toivoo, etteivät yliopiston palkkaamat apulaisprofessorit nähneet perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran haastattelua.

– Espoossa sijaitsevassa korkeakoulussa olemme 10 vuotta pyrkineet kansainvälistymään palkkaamalla apulaisprofessoreja ulkomailta. Toivottavasti nämä eivät katsoneet Riikka Purran haastattelua A-studiossa, Vesa Puttonen toteaa Twitterissä.

Purralta kysyttiin Ylen A-studiossa hänen valintansa jälkeen pitämästään linjapuheesta, jossa Purra kertoi perussuomalaisten olevan huolissaan väestöpohjan muutoksista. Hänen mukaansa esimerkiksi Espoossa noin 15 vuoden päästä kolmasosa asukkaista on vieraskielisiä ja vuonna 2053 suomalaiset ovat Espoossa vähemmistö.

A-studion toimittaja Heikki Ali-Hokka kysyi Purralta, missä vaiheessa maahanmuuttajasta tulee suomalainen tai tuleeko koskaan.

– Minä viittaan siihen, kun nämä henkilöt ovat vieraskielisiä meidän tilastoissamme. Voimme puhua yhtä lailla vieraskielisistä, eli sinä vuonna Espoossa vieraskieliset ylittävät suomalaisten määrän, Purra vastasi A-studiossa.

Ali-Hokan mielestä tämä kuulostaa väestönvaihtopuheelta.

– Mikäli tosiasia on se, että vieraskielisiä on enemmän kuin suomalaisia, niin toki… Mikäli väestönvaihto on väärä sana, kuten se nykyään taitaa olla, niin toki sille voi keksiä uudenkin sanan, mutta tosiasia ei siitä mihinkään muutu, Purra sanoi.

