Professori järkyttyi hallituksen toimista: Pilkahtaako Orwell?

Ihmisoikeusjuristi, professori Martin Scheinin arvostelee kovin sanoin sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjettä aluehallintoviranomaisille.

– Vai ”lapset ensin -periaate”? Pilkahtaako siinä Freud vai Orwell? STM:n ohjauskirje on järkyttävä. Se ei lähde laista vaan normipohjana on ”hallituksen muistio”, Scheinin sanoo Twitterissä.

Professori jatkaa, ettei kirjeessä tunnisteta, että rajoitustoimien ainoa oikeutus on ihmisten suojaaminen tartunnalta.

STM:n kirje löytyy tämän linkin takaa. Siinä muun muassa todetaan ministeriön korostavan ”lapset ja nuoret ensin -periaatetta ja sen konkretisoimista rajoitustoimien käytössä”.

Kirje on hallituksen vastaus Etelä-Suomen aluehallintoviraston viime viikon päätökseen pääkaupunkiseudun koronarajoitusten kiristämisestä. Kokoontumisrajoitusten katsottiin iskevän etenkin lasten ja nuorten harrastuksiin ja ne keräsivät heti kovaa kritiikkiä hallitukselta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi pian päätöksen jälkeen, että STM tulee antamaan AVI:lle ohjauskirjeen, jossa painotetaan lasten ja nuorten panemista etusijalle sekä esitetään turvavälivaatimuksesta luopumista ja sen korvaamista muun muassa maskeilla. Hallituksesta kerrottiin myös, että asia ratkotaan ”tarvittaessa lakimuutoksella”.

Asiantuntijat ja viranomaiset ovat kummastelleet hallituksen viranomaiseen kohdistamaa kritiikkiä. AVI:n päätöksen on arvioitu olleen täysin hallituksen hybridistrategian ja tartuntatautilain mukainen. Esimerkiksi valtiosääntöasiantuntija Pauli Rautiainen luonnehti pääministerin jopa ”valehdelleen” asiassa.

