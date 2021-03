Professori IS:lle: Tämä tekee koronasta pandeemisen

Virusopin professori muistuttaa, että nyt jos koskaan tulisi noudattaa välttämistoimia.

Koronavirukseen sairastunut voi tartuttaa virusta eteenpäin tahattomasti tietämättään. Viruksen kantaja voi alkaa erittää virusta jo päivää tai kahta ennen oireiden ilmaantumista. Kaikille ei tule oireita ollenkaan.

– Juuri se tekee tästä koronaviruksesta pandeemisen. Jos kaikki saisivat havaittavia kliinisiä oireita eikä virus tarttuisi ennen oireiden alkua, tästä ei olisi tullut pandemiaa. Silloin infektion leviäminen pystyttäisiin tehokkaasti estämään, virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta kuvailee Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa on kuitenkin väärin ajatella, että korkeat päiväkohtaiset tartuntaluvut johtuisivat pelkästään oireettomista tartuttajista.

– Oireettomilla ja lieväoireisilla on havaittu virusta vähemmän. He eivät myöskään yski ja pärski niin paljon, eli tartuttavien pisaroiden määrä ja tätä kautta tartuttavuus ovat pienempiä. Kun tartunnanjäljityksessä on seurattu altistuneita ja sitä, kuinka moni heistä on saanut taudin, niin puhutaan vain muutamista prosenteista, Julkunen sanoo.

Hän toteaa, että kun tartuntamäärät lisääntyvät, tartuntamahdollisuuskin lisääntyy.

– Tällöin ihmisten eri kohtaamiset poikivat enemmän tautitapauksia. Se on hyvin yksinkertaista matematiikkaa. Kun tartuttavuusluku on yli yhden, tautitapauksia tulee aina enemmän kuin oli edellisellä viikolla, Julkunen sanoo.

Vaikka erot tartuttavuusluvussa olisivat pienet, vaikutukset ovat professorin mukaan hurjat. Julkunen on laskenut, että tartuttavuusluvulla kaksi (Suomessa nyt 1,0–1,2) tartuntojen määrä nousisi 14 viikossa 14 000 tautitapaukseen päivässä ja luvulla kolme peräti viiteen miljoonaan.