Professori IS:lle: Pfizerin osalta ”huojentava tulos”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotteiden tehoissa Intian virusmuunnosta vastaan on eroja.

Uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin vasta-aineiden toimivuutta Intian virusmuunnosta vastaan vertaillen sitä Britannian muunnoksen kanssa. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että AstraZenecan rokotteen tehossa olisi puutteita muunnosta vastaan, kertoo Ilta-Sanomat.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, kokeellisen immunologian professori Mika Rämet sanoo Ilta-Sanomille, että tutkimuksen tuloksista ei suoraan voi vetää päätelmiä AstraZenecan rokotteen suojatehosta Intian muunnosta vastaan, sillä tutkimuksessa keskityttiin vain osaan rokotteiden antamasta puolustusvasteesta.

Rämet kertoo, että myös esimerkiksi Etelä-Afrikan virusmuunnos pystyy kiertämään AstraZenecan sekä myös osittain Pfizerin rokotteiden puolustusvastetta vasta-aineiden osalta. Vaikka suojateho lieväoireista Etelä-Afrikan muunnoksen tautia vastaan onkin AstraZenecalla heikko, näkisi hän tehoa löytyvän edelleen vakavampaa tautimuotoa vastaan.

Rämetin mukaan tutkimuksessa oli myös huojentavana tuloksena, että Pfizerin rokotteen suojan pitäisi toimia varsin hyvin Intian varianttia vastaan.

Rämet muistuttaa, että edelleen kaikkein paras tapa suojautua virusmuunnokselta on koronaohjeistusten noudattaminen.

– Yksilön kannalta asia on edelleen selkeä. Minkäänlaista syytä lopettaa vastuullista käyttäytymistä ei edelleenkään ole. Kaikille yleistyneille varianteille yhteistä on se, että niiden tartuttavuus on parantunut. Siinä kohtaa, kun tehosteannosta tarjotaan, ehdottomasti kannattaa ottaa, myöskin tämän tutkimuksen perusteella, hän sanoo IS:ssa.