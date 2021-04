Professori IS:lle: On syntynyt vain kolme huolestuttavaa virusmuunnosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilkka Julkunen ei usko koronaviruksen jäävän pysyväksi riesaksi.

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen sanoo Ilta-Sanomille pitävänsä erittäin epätodennäköisenä sitä, että koronavirus pysyisi riesana vielä pitkään.

Pandemian pitkittyminen voisi johtua siitä, että virus kykenee luomaan itsestään uusia muunnoksia, joita vastaan rokotteen antama immuunisuoja ei suojaa yhtä hyvin kuin alkuperäistä virusta vastaan.

Vaikka koronaviruksesta on syntynyt jo lukuisia muunnoksia, Julkusen mukaan niistä ei tarvitse olla huolissaan.

– On syntynyt vain kolme huolestuttavaa viruskantaa: brittivariantti, joka tarttuu helpommin mutta jossa rokotteen antama immuunisuoja on yhtä hyvä kuin aikaisemmassa viruksessa. Etelä-Afrikan ja Brasilian varianteissa on enemmän muutoksia piikkiproteiinissa, joten ne pystyvät osittain väistämään immuniteetin, Julkunen sanoo IS:lle.

Julkusen mukaan toisistaan riippumatta syntyneet lähes identtiset muunnokset ovat merkki siitä, että se on todennäköisesti tarpeellinen muunnos virukselle, jotta se sopeutuu ihmiseen paremmin.

– Pidän silti hyvin epätodennäköisenä, että pandemia jäisi pysyväksi. Israelin rokotekattavuus on nyt 61 prosenttia, ja Suomessa on mahdollisuus päästä 70 prosentin rokotekattavuuteen juhannukseen mennessä. Lopputulos on lopulta se, että viruksen hyvin yleinen pandeeminen esiintyminen loppuu ja se jää kiertämään kausikoronaviruksena.