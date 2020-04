Professori IS:lle: Käyrää ehkä madallettu Suomessa liikaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tautihuippu ei ole kaukana, Seppo Meri uskoo.

Suomi on mahdollisesti jarrutellut koronatartuntojen huipun saavuttamista liikaakin, arvioi Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri Ilta-Sanomille.

– Kyllä käyrää on ehkä madallettu vähän liikaakin, jos halutaan väestön saavuttavan immuniteettia nopeammin. Jos meillä on viitisentuhatta koronatapausta, niin se tarkoittaa että vasta yksi tuhannesta suomalaisesta on sen sairastanut. Todellisuudessa tämä määrä voi tietysti olla paljon suurempikin.

Meren mukaan on myös ongelmallista, jos ihmiset eivät koronan pelossa uskaltaudu hakemaan hoitoa muihin vaivoihinsa.

– Tästä syntyy hoitovajetta, joka voi johtaa siihen että muita tauteja jää hoitamatta, ja ne voivat pitkittyä ja aiheuttaa ongelmia.

– Myös eristäytyminen itsessään voi tuoda erilaisia ongelmia, kun ihmiset ovat sisätiloissa eivätkä liiku normaalisti. Tästä voi tulla jopa enemmän ongelmia kuin koronaepidemiasta itsestään, Meri sanoo.

Tautihuippu ei Suomessa kuitenkaan ole kaukana, Meri arvioi.

– Luulisin että se huippu ei ole kovin kaukana. Tämä riippuu siitä, kuinka näitä rajoitustoimenpiteitä höllennetään ja kuinka ne toimivat jatkossa. Ihmiset ovat joka tapauksessa oppineet varomaan tätä tautia, ja voi olla ettei se sitten leviä niin nopeasti kuin mitä alkuun pelättiin,