Professori IL:lle: Tämä voi olla PS:n käyttäytymisen taustalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaiset osoittivat selvästi kantansa, mutta keskustelu elpymispaketista käytiin liian myöhään.

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio pohtii Iltalehdelle, mitkä olivat perussuomalaisten tavoitteet keskustelussa, joka päättyi varhain lauantaina. Maratonpuhuminen kesti yhteensä neljä päivää, kun oli jopa uumoiltu keskustelun jatkamisesta aina kuntavaaleihin asti.

– Perussuomalaiset pystyy osoittamaan, että se on tosissaan yrittänyt estää paketin läpimenon Suomessa ja sitä kautta mahdollisesti laajemmin Euroopassa. Siellä oli puolueen nuorisojärjestön kansalaisaloite, puolue on aktiivisesti puhunut pakettia vastaan ja nyt sitten vielä viivytystaistelu eduskunnassa, Raunio huomauttaa.

On selvää, että perussuomalaiset haluavat kaataa paketin, mutta voi olla, ettei puolue katsonut saavuttavansa enää mitään keskustelun jatkamisella.

– Pitäisi tietää, ovatko kansanedustajat muuttaneet kantojaan näissä muissa puolueissa. En ole nähnyt julkisia ulostuloja muiden puolueiden kansanedustajilta, joten siinä mielessä on saattanut käydä niin, että perussuomalaiset on laskeskellut, että se keskustelun jatkaminen ei enää vaikuta tulokseen.

Raunio huomauttaa, että kyse on tyypillisestä suomalaisesta EU-keskustelusta. Asioista puhutaan vasta sitten, kun niistä on jo päätetty. Paketin esitysluonnos oli esillä keväällä 2020 ja Eurooppa-neuvosto sopi paketista kokouksessaan heinäkuussa 2020. Keskustelu olisi ollut suotavaa ennen tuota hetkeä.

– Tämä on aika tyypillistä EU-keskustelua Suomessa. Se tapahtuu ratkaisujen jälkeen, jolloin se on monilla tavoin turhauttavaa. Se on turhauttavaa vastustajille ja kannattajillekin, harmittelee Raunio.