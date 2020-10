Professori IL:lle: Kiina pelkää maineensa likaantumista

Kiina on onnistunut pandemian torjunnassa hyvin, asiantuntija sanoo.

Kiina on huolissaan maineensa pilaantumisesta koronapandemian myötä, uskoo Lapin yliopiston Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori Matti Nojonen. Asiasta uutisoi Iltalehti.

Etenkin Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on syyttänyt Kiinaa maailmanlaajuiseksi levinneen viruksen levittämisestä.

– Sehän on fakta, että koronakriisi pääsi ryöpsähtämään globaaliksi pandemiaksi, kun Kiinan viranomaiset peittelivät Wuhanissa asiantuntijoiden lausuntoja tammikuussa, mutta sekin on fakta, että yhteiskunnat käyttäytyvät kaikissa pandemioissa kautta historian siten, että syy ulkoistetaan muille, Nojonen sanoo IL:lle.

– Kiina on huolissaan maineensa likaantumisesta ja siksi heillä on erilaisia terveyssilkkitiehankkeita, joilla he lahjoittavat kasvomaskeja ja erilaisia hygieniatuotteita. Totta kai, kun kyse on pandemiasta, myös panokset ovat isoja.

Pandemian torjunnassa Kiina on Nojosen mukaan pärjännyt länttä paremmin. Maan talous jatkaa kasvuaan pandemiasta huolimatta, professori muistuttaa. Kotimaisia koronatartuntoja ei Kiinassa ole todettu elokuun jälkeen, ja Nojonen pitää tietoa luotettavana.

– Poliittinen järjestelmä mahdollistaa sen, että Kiinassa ei tarvita parlamentaarisen järjestelmän läpivietyä monimutkaista, ja ihmisoikeudet sekä muut oikeudet huomioivaa poliittista pohdintaa, kun rajoitustoimia lähdetään luomaan, eivätkä Kiinan johtajat joudu mittaamaan kansansuosiotaan neljän vuoden välein, Nojonen sanoo.