Professori ihmettelee tietoja Donald Trumpista – ”Huono merkki”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin koronavirustartunnasta ja hoidosta julkisuuteen annetut tiedot hämmentävät koronapandemian asiantuntijana tunnetuksi tullutta Yalen yliopiston yhteiskuntatieteilijää ja lääkäriä, professori Nicholas A. Christakista.

Hän nostaa pitkässä Twitter-arviossaan esiin muun muassa lääketieteen niin kutsutun ”VIP-syndrooman”. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa presidentin kaltaisen poikkeuspotilaan hoitoon liittyvät vaatimukset johtavat hoitavien lääkärien arvostelukyvyn häiriintymiseen.

– Tämän välttäminen vaatii lääkäriltä runsaasti itsekuria ja itsehillintää, Nicholas A. Christakis toteaa.

Esimerkkinä hän mainitsee presidentti Trumpin piipahduksen sairaalan ulkopuolella autosaattueessa. Christakisin mukaan Trump vaikutti ainakin tässä hyvävointiselta.

– Tämä on yksi syy, miksi on niin vaikea tietää varmasti, mitä tapahtuu ja vaikuttaako VIP-syndrooma tilanteeseen. Tavallisia sairaalahoitoa todella tarvitsevia ja lääkkeitä suoneen saavia potilaita ei tyypillisesti päästetä poistumaan sairaalan alueelta, koska se voi huonontaa heidän tilaansa, professori arvioi.

Christakis nostaa esiin myös julkisuuteen tulleiden tietojen ilmeisiä ristiriitoja. Donald Trumpin on yhtäältä kerrottu saaneen hoitoja, jotka viittaavat vakavaan sairastumiseen. Toisaalta hänen on ennustettu kotiutuvan jo tänään.

– Ennuste siitä, että presidentti kotiutettaisiin tänään hämmentää minua. Se ei sovi lainkaan hänen tilansa muihin julki kerrottuihin faktoihin.

– Mikäli häntä ei kotiuteta, kertoo se siitä, ettei hänen tilansa olekaan niin hyvä kuin toivottiin tai siitä, että sen suunta on kääntynyt.

Nicholas A. Christakis huomauttaa kuitenkin myös, että Valkoisessa talossa on valmiudet sairaanhoitoon ja presidentti saatetaan siirtää sinne, mikäli hän itse niin vaatii.

– Mikäli kuulemme, että hän saa taas lisähappea tai ”hengitystukea”, mutta ”lepää mukavasti”, on tämä huono merkki, Nicholas A. Christakis varoittaa.

This is one reason it's so hard to be sure what is happening, and whether VIP syndrome might be playing a role. Ordinary patients who truly need to be hospitalized and get IV drugs are not ordinarily allowed to leave hospital grounds, because it would make them worse. 30/

I am mystified by the prediction that the president might be discharged from the hospital tomorrow. It doesn’t fit all the other facts of his condition, as disclosed. And it sets up bad optics or bad medical care….. 32/

If I had to predict, more likely than not, POTUS will not be discharged on Monday. Of course, he could insist, & White House has medical facility.

If we hear that he’s on oxygen again, or is getting “respiratory support” but is “resting comfortably,” that will be a bad sign. 34/

