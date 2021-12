Professori ihmettelee käännettä: Virus katosi yllättäen Japanista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osa tutkijoista uskoo perinnöllisten tekijöiden vaikuttaneen väestön immuniteettiin virusta vastaan.

Koronavirustapausten ja taudin aiheuttamien kuolemien äkillinen lasku on hämmästyttänyt monia tutkijoita Japanissa. Epidemia on rauhoittunut, vaikka esimerkiksi Etelä-Koreassa omikronmuunnos vaikuttaa leviävän vauhdilla.

– Rehellisesti sanottuna emme tiedä tarkalleen, miksi koronakuolemien määrä on yhtäkkiä pudonnut Japanissa, professori Taro Yamamoto sanoo Washington Post -lehdelle.

Päivittäisiä tartuntoja on vahvistettu viimeisen kuukauden aikana vain noin 60–200. Tautiin menehtyneitä on kirjattu marraskuun alun jälkeen alle viisi päivässä.

Selitystä ilmiöön on haettu geeneistä, ruokavaliosta ja aiempien epidemia-aaltojen luomasta suojavaikutuksesta. Virus iski Japaniin rajusti kesällä ja alkusyksystä. On myös mahdollista, että väestö on altistunut aiemmin vastaaville koronaviruksille.

Tutkijat ovat löytäneet tiettyjä perinnöllisiä tekijöitä, jotka voivat selittää japanilaisten vahvaa immuunivastetta koronavirusta vastaan. Aihe vaatii kuitenkin vielä jatkotutkimuksia.

Yamamoto huomauttaa, ettei Japanin ja Etelä-Korean välistä eroa voi selittää maskinkäytöllä ja rokotuskattavuudella.

– On epäselvää, voiko olla jokin erityinen, juuri japanilaisille tai Itä-Aasian kansoille ominainen tekijä. Mutta tämän selvittämisen toivotaan auttavan viruksen hallinnassa, Taro Yamamoto toteaa.