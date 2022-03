Hyökkääjän suunnitelma epäonnistui, sodan painopiste muuttuu

St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O’Brien arvioi Venäjän alkuperäisen sotasuunnitelman epäonnistuneen Ukrainassa.

O’Brien sanoo BBC:lle, että sotaa edeltäneet arviot hyökkääjän ylivoimasta olivat liioiteltuja. Ukrainalaiset olivat valmistautuneet sotaan jo Krimin miehityksestä lähtien, sillä kansa ei halua elää ”Venäjän diktatuurin alaisuudessa”.

Tulevien tapahtumien kannalta on ratkaisevaa, miten maan sotilasjohto reagoi muuttuneeseen tilanteeseen. Asiantuntijoiden mukaan painopiste on siirtymässä nyt Itä-Ukrainaan. Sodan alkaessa Donbassin alueelle oli sijoitettu noin 40 000 kokenutta sotilasta eli noin neljäsosa Ukrainan maavoimista.

Venäjän arvioidaan ryhmittäneen joukkojaan uudelleen tavalla, joka voi viitata mahdolliseen pihtiliikkeeseen Donetskin ja Luhanskin alueilla.

– Nyt Venäjän täytyy päättää mitä tehdä: he voivat joko laajentaa sotaa tai supistaa sitä, Phillips O’Brien pohtii.

Sodan supistaminen olisi professorin mukaan järkevin vaihtoehto, mutta hyökkääjä ei vaikuta juuri nyt halukkaalta neuvottelemaan rauhansopimuksesta.

Konfliktin laajentaminen taas tarkoittaisi joko armeijan rakentamista uudelleen tai turvautumista kemiallisiin, biologisiin tai ydinaseisiin.

– Nykyinen tilanne ei tule tuomaan heille voittoa, O’Brien toteaa.

