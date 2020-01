Professori HS:lle: Suomen pieni syntyvyys poikkeuksellista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa vauvat ovat vähentyneet nopeammin kuin muissa Pohjoismaissa.

Pohjoismaissa ihmetellään pieneneviä syntyvyyslukuja. Suomessa vauvat ovat vähentyneet dramaattisemmalla tahdilla kuin muualla.

– Se on poikkeuksellista, ei normaalia. Jos syntyvyys jatkuu samalla tasolla, teillä tulee todella olemaan ongelmia väestön ikärakenteen ja kaikenlaisten asioiden kanssa, sanoo Tukholman yliopiston väestötieteen professori Gunnar Andersson Helsingin Sanomille.

– Tutkijalle tämä on äärimmäisen kiinnostavaa, mutta päättäjille huolestuttavampaa. Kyse on kuitenkin perustavanlaatuisesta muutoksesta, joka viittaa siihen, että jokin on menossa väärään suuntaan.

Tilastokeskuksen torstaina julkaiseman ennakkotilaston mukaan Suomessa syntyi viime vuonna 45 597 lasta, mikä on 1 980 lasta vähemmän kuin vuonna 2018. Viimeksi näin vähän vauvoja syntyi nälkävuosien aikaan vuonna 1868 ja 1830-luvun lopulla.

Professori Anderssonilla ei ole kattavaa selitystä syntyvyyden pienenemiseen. Hänen mukaansa vuoden 2008 talouden taantuma tai muutokset perhe- ja sosiaalipolitiikassa eivät selitä syntyvyyden laskua.

Syntyvyyden pienenemisen onkin arveltu liittyvän enemmän arvojen muutokseen. Millenniaalisukupolven odotukset elämästä ovat erilaisia kuin aiemmilla sukupolvilla: lapsi on mahdollinen, jos se sopii elämäntilanteeseen, mutta se ei ole itsestäänselvyys.

Andersson uskoo, että ilmiö ja sen selitykset eivät ole paikallisia, vaan kyseessä on yhtenäinen trendi.