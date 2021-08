Professori HS:lle: Rokottamattoman riski sairastua 16-kertainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotteet torjuvat tehokkaasti koronatartuntoja ja -kuolemia.

Vaikka uudet koronavirusmuunnokset osaavatkin kiertää immuunipuolustusta alkuperäistä virusta tehokkaammin, antavat rokotteet silti erittäin vahvan suojan taudilta.

Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri kertoo Helsingin Sanomille, että rokottamattoman riski sairastua on peräti 16-kertainen rokotettuun verrattuna. Hän viittaa Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n keräämään dataan.

Suurin ero löytyy kuitenkin kuolleisuudesta. Sadasta tuhannesta rokotetusta koronatautiin kuolee vain yhdestä kahteen ihmistä kun rokottamattomien kohdalla kuolemia tulee yli 400.

Seppo Meri muistuttaa, että sairastuminen on paljon tavallisempaa ensimmäisen kuin toisen annoksen jälkeen. Täysi teho saavutetaan vasta kaksi viikkoa toisen annoksen antamisen jälkeen.

– Yhden ja kahden rokoteannoksen välillä on iso ero, professori sanoo.

HS:n mukaan koronavirus on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella vain noin 0,04 prosentilla kaikkiaan 260 000 ihmisestä, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta. Tällaisia ”läpäisytartuntoja” on siis ollut tähän mennessä satakunta. 1,1 miljoonasta ensimmäisen annoksen saaneesta tartunta on todettu noin 2 000 ihmisellä, eli noin 0,2 prosentilla.