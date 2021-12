Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin voidaan edellyttää olevan tavoitettavissa virkapuhelimestaan 24 tuntia vuorokaudessa, toteaa Olli Mäenpää.

Ministereitä velvoittavissa toimintaohjeissa velvoitetaan pitämään virkamatkapuhelin mukana ja käyttövalmiudessa, jotta valtioneuvoston tilannekeskus voi tavoittaa valtionjohdon ympäri vuorokauden häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessorin Olli Mäenpää toteaa Helsingin Sanomille, että ministerin käsikirjan perusteella voidaan tehdä tulkinta, että pääministeri ei voi lähteä vapaa-ajan illanviettoon ilman käyttövalmiudessa olevaa valtioneuvoston virkamatkapuhelintaan.

– Nimenomaan pääministerin voidaan edellyttää olevan tavoitettavissa virkapuhelimestaan 24 tuntia vuorokaudessa, koska hänellä on niin keskeinen asema valtionjohdossa. Tämän takia ministerin käsikirja asiallisten syiden perusteella velvoittaa pääministeriä pitämään virkamatkapuhelinta mukanaan myös vapaa-ajallaan, hän sanoo HS:lle.

– Jos Suomeen kohdistuisi vaikkapa turvallisuusuhka, olisihan se erittäin ihmeellistä, jos pääministeriä ei tavoitettaisi virkamatkapuhelimestaan. Nimenomaan pääministerin voidaan edellyttää olevan tavoitettavissa virkapuhelimestaan 24 tuntia vuorokaudessa, koska hänellä on niin keskeinen asema valtionjohdossa, Mäenpää toteaa.

– Ministerin käsikirja on kirjoitettu velvoittavaan muotoon, ja sen perusteella virkamatkapuhelin on pidettävä aina mukana. Käsikirjasta riippumatta on selvää, että pääministerin valtiollisen aseman takia hänet täytyy voida aina tavoittaa valtioneuvoston tiedonanto- ja hälytysjärjestelmällä, millä turvataan myös pääministerin henkilökohtainen turvallisuus, sanoo Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen HS:lle.