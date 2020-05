Professori HS:lle: Koronapäätökset ovat lopulta poliittisia

Tietopohjainen päätöksenteko on Kari Palosen mielestä mahdotonta.

Valtio-opin emeritusprofessori Kari Palonen sanoo Helsingin Sanomille, että mitkään asiat eivät ole suojassa politiikalta. Tarkastelukulmasta riippuen asioilla on Palosen mukaan aina poliittinen ulottuvuus. Jos sitä ei näe, hänen mukaansa kyse on useimmiten poliittisen lukutaidon puutteesta.

Näin ollen hänen näkemyksensä mukaan kaikki koronaepidemiaan liittyvät päätökset ovat pohjimmiltaan poliittisia. Esimerkkinä Palonen mainitsee Sanna Marinin (sd.) hallituksen suositukset yli 70-vuotiaille, jotka rajoittavat heidän vapauksiaan.

– Tällaiset tilanteet ovat tietenkin mielenkiintoisia siinä mielessä, että niissä joudutaan tekemään tällaista rankijärjestystä erilaisten toivottavien välillä ja erilaisten epätoivottavien välillä keskenään. Se on tietysti äärimmäisen poliittista, ja toisaalta on äärimmäisen tärkeää, miten se tehdään.

Epidemian aikana on korostettu tutkimustiedon merkitystä päätöksenteossa. Tutkittuun tietoon pohjaava päätöksenteko on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Ajatus on Palosen mukaan jalo, mutta käytännössä tietopohjainen päätöksenteko on hänen mukaansa mahdotonta.

– En tarkoita sitä, että kaikkien mielipiteet olisivat samanarvoisia, tai ettei olisi mitään eroa tiedon ja mielipiteen välillä. Mutta tieto ei ole omistuskohde.

Palosen mukaan sekä tieteessä että politiikassa tehdään jatkuvasti tulkintoja ja arviointeja siitä, mikä on mahdollista. Keskeinen ero niiden välillä hänen mukaansa on, että politiikassa on lopulta tehtävä enemmistöpäätös rajallisessa ajassa, kun taas tieteessä on tilaa vapaammalle spekuloinnille.

– Politiikassa on kyettävä tekemään päätöksiä myös riittämättömillä perusteilla, Palonen sanoo.