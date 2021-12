Professori: Hallitus epäonnistui – ”yli 50 potilasta ei voida tehohoitaa ongelmitta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehohoidon kuormitus on kaksinkertaistunut lokakuun loppuun verrattuna.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund ihmettelee, miksi tehohoidon kapasiteettia ei ole onnistuttu kasvattamaan lähes kahden pandemiavuoden jälkeen.

– Pääministerin baari-illan taivastelun sijaan voisi aiheellisesti kysyä, miksi hallitus on epäonnistunut sairaanhoidon kapasiteetin kasvattamisessa? Pian kaksi vuotta pandemiaa, eikä meillä voi muka ongelmitta tehohoitaa yli 50 potilasta? Myös medialle aihe aluevaalitentteihin, Grönlund tviittaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on laskenut kuudella henkilöllä 54 potilaaseen. Tämän lisäksi erikois- ja perusterveydenhuollossa on yhteensä 233 potilasta.

Tehohoidon kuormitus on kaksinkertaistunut lokakuun loppuun verrattuna. Tehohoidon kriittisenä rajana pidetään noin 50 koronapotilasta. Jos se määrä ylittyy, muu sairaanhoito alkaa häiriintyä.

Grönlundille vastataan twitterketjussa, että sairaalaosastojen vaihtaminen tai rakentaminen ja henkilökunnan kouluttaminen tehohoitoon nopeasti ei ole mahdollista. Se on myös kallista.

Grönlundin mukaan kahdessa vuodessa olisi silti voitu toimia tehokkaammin.

– Mutta pian kaksi vuotta! Ylimääräiset testaukset ja tartuntojen seuranta ovat maksaneet useita miljardeja euroja. Rahalla olisi voitu myös laajentaa hoitokapasiteettia. Sitä voidaan tarvita myös muissa yhteyksissä. Suuri onnettomuus, sota voi tapahtua, hän toteaa.

THL on vahvistanut 1 794 uutta koronavirustapausta. Luku ylittää edellisen ennätyksen torstailta, jolloin infektioita todettiin 1 781 kappaletta.

Koronatapauksia on todettu kuluvan viikon aikana jo 9 825 kappaletta. Ilmaantuvuusluku on koko maassa 382 ja alueellisesti korkein Pohjois-Pohjanmaalla (693).

Uusia kuolemantapauksia on kirjattu 15 kappaletta. Infektioita on vahvistettu kahden viikon aikana yhteensä 18 767 kappaletta eli 24 prosenttia aiempaa seurantajaksoa enemmän. Positiivisten testien osuus on ollut viime päivinä noin 6,5 prosenttia.

