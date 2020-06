Professori: EU-toimet laukaisivat perustuslaillisen kriisin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päivi Leino-Sandbergin mukaan suurelle valiokunnalle perustuslaki oli vähämerkityksinen asia.

Eduskunnan suuren valiokunnan päätös sivuuttaa perustuslakivaliokunnan kanta viime viikolla on synnyttänyt melkoisen jälkipyykin.

– Koronaan liittyvät EU-toimet ovat laukaisseet lähestulkoon perustuslaillisen kriisin Suomessa, professori Päivi Leino-Sandberg kirjoittaa Verfassungsblogissa eli Saksan perustuslakiblogissa.

Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori toteaa, että vuosikymmenten ajan EU:n perussopimuksen artiklan 310 on katsottu kieltävän EU:ta ottamasta lainaa kuluihinsa. Nyt kuitenkin EU-komission ”Next Generation EU” -ehdotus kääntää tulkinnan ylösalaisin ja herättää kysymyksiä EU-oikeuden tulkinnasta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi viime perjantaina lausunnon EU:n elpymissuunnitelmasta. Valiokunnan mukaan järjestely ei välttämättä ole kaikilta osin EU:n oikeuden mukainen. Perustuslakivaliokunta piti komission esitystä ongelmallisena EU:n perussopimuksen näkökulmasta siltä osin, että elpymisrahaston varoista enemmistö myönnettäisiin tukina, eikä lainoina.

Suuri valiokunta korvasi analyysin omilla johtopäätöksillään

Perustuslakivaliokunnan mielestä valtioneuvoston ei tule sitoutua edistämään tai hyväksymään unionin nyt ehdotettua lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä.

– Suuri valiokunta päätti oman kantansa, jossa se hienovaraisesti korvasi perustuslakivaliokunnan analyysin omilla johtopäätöksillään antaen ymmärtää, että perustuslakivaliokunta oli ylittänyt valtuutensa arvioidessaan EU:n toimivaltaa, Leino-Sandberg kirjoittaa.

Suuri valiokunta lausui, ettei sillä ole tässä vaiheessa huomautettavaa valtioneuvoston kantaan. Valiokunta totesi kuitenkin, että elpymisvälineen yhteensopivuus unionin perussopimusten, etenkin unionin toimintaa koskevan sopimuksen 310 ja 311 artiklan kanssa, tulee selvittää neuvottelujen aikana.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.) sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei perustuslakivaliokunnalla ole mandaattia arvioida, toimitaanko EU:n perussopimuksen mukaisesti, vaan ainoastaan valtiosäännön näkökulmasta.

– Suurelle valiokunnalle perustuslakikysymykset olivat selvästi vähämerkityksinen asia. Se tunnustaa, että perustuslakivaliokunta arvioi valtiosäännön kannalta herkkiä asioita, jotka pitäisi selvittää tai poistaa. Siitä huolimatta suuri valiokunta ilmaisee olevansa eri mieltä perustuslakivaliokunnan lausunnon kanssa, viitaten omiin asiantuntijakuulemisiinsa, Leino-Sandberg toteaa.

Brysselissä vaatimukset herättävät ärtymystä

Professorin mielestä tilanne on ennenkuulumaton. Leino-Sandbergin mukaan perustuslakivaliokunnan huoli siitä, että EU-instituutiot saattavat ylittää jäsenmaiden niille antamat toimivaltuudet, heijastelee myös joidenkin muiden Euroopan maiden perustuslaillisia elimiä.

– Brysselissä tällaisilla vaatimuksilla on tapana herättää ärtymystä. Silti perustuslaillinen näkökohta on perustavanlaatuinen ja se on syytä ottaa vakavasti. Unioni, joka usein ylittää valtansa rajat, saattaa rapauttaa legitimiteettinsä, Leino-Sandberg varoittaa.

Leino-Sandberg oli sekä perustuslakivaliokunnan että suuren valiokunnan kuultavana asiassa. Hänen kirjoituksensa on pantu merkille sosiaalisessa mediassa.

”Luovasta tulkinnasta” ei voi seurata hyvää

Työelämäprofessori Vesa Vihriälä toteaa Päivi Leino-Sandbergin kirjoittavan vakavasta asiasta.

– Vaikka tarve toipumista tukevalle politiikalle on suuri ja myös Suomen etujen mukaista, lakiin perustuvassa EU-yhteisössä perussopimuksen selvästä ohittamisesta ”luovalla tulkinnalla” ei voi seurata mitään hyvää, Vesa Vihriälä kirjoittaa twitterissä.

Kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) mukaan suuren valiokunnan päätös perustuslakivaliokunnan kannan sivuuttamisesta on hänen poliittisen uransa merkittävin perustuslaillinen ristiriita.

– Ja vaikka kannatan syvempää talousunionia, se pitää luoda sopimuksia muuttamalla, ei rikkomalla, Vartiainen kirjoittaa Twitterissä.

Suuren valiokunnan päätös perustuslakivaliokunnan kannan sivuuttamisesta on poliittisen urani merkittävin perustuslaillinen ristiriita. Ja vaikka kannatan syvempää talousunionia, se pitää luoda sopimuksia muuttamalla, ei rikkomalla. https://t.co/ljUfA86sQx — juhana vartiainen (@filsdeproust) June 18, 2020

Lue myös:

Satu Hassi: Valiokunnalla ei ole mandaattia arvioida EU-oikeutta

Valiokunnalta tiukkoja eväitä hallitukselle tukipaketista