Professori ennustaa hänestä Ukrainan uutta presidenttiä

Tutkijan mukaan näyttelijä-koomikko Volodymyr Zelenskyi katkaisi Julia Timoshenkon nousukiidon.

Näyttelijä-koomikko Volodymyr Zelenskyistä tulee Ukrainan uusi presidentti, ennustaa University College Londonin professori Andrew Wilson.

Wilson toimii European Council on Foreign Relations -ajatushautomon vanhempana tutkijana.

Politiikan ulkopuolelta kisaan lähtenyt Zelenskyi ja presidentti Petro Poroshenko kohtaavat Ukrainan presidentinvaalien toisella kierroksella, joka on määrä pitää 21. huhtikuuta.

Poliittisesti kokematon Zelenskyi voitti ensimmäisen kierroksen selvin numeroin. Hän on profiloitunut korruption vastustajana ja yrittää hyötyä kansan tyytymättömyydestä poliittista eliittiä kohtaan.

Wilsonin mukaan yksi tapa päätellä Ukrainan presidentinvaalien toisen kierroksen voittaja on katsoa kisasta pudonneiden ehdokkaiden saamia ääniä. Hän viittaa tilastoihin, joiden mukaan lähes kaikki muiden ehdokkaiden kannattajat äänestäisivät mieluummin Zelenskyiä kuin Poroshenkoa toisella kierroksella.

– Tämä on hieman mekanistinen tapa tulkita tilannetta. Kisasta pudonneet ehdokkaat eivät voi välttämättä taata äänestäjiensä tukea valitsemalleen ehdokkaalle, mutta tilanne näyttää synkemmältä Poroshenkon kannalta, Wilson sanoi Ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Ukraine’s presidential election: Implications for the country’s future -seminaarissa.

– Melkein kaikkien kisasta pudonneiden ehdokkaiden kohdalla heidän kannattajansa todennäköisesti tukevat Zelenskyiä.

Wilsonin mukaan Poroshenko lupasi edellisissä vaaleissa paljon, mutta sai lopulta aikaan suhteellisen vähän. Ukrainassa poliittisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten uudistusten toteuttaminen ei ole edistynyt toivotulla tavalla.

Nyt kolmanneksi jäänyt Julia Timoshenko oli viime vuonna gallupeissa ykkösenä, ja hän yritti käyttää hyväkseen Ukrainassa valloillaan olevaa politiikan vastaista liikehdintää.

– Hän puhui muun muassa uuden talous- ja rauhansuunnitelman puolesta. Hän määritteli poliittisen tunnelman. Mutta se kaikki oli teennäistä, koska hän on osa vanhaa poliittista järjestelmää.

– Sitten radikaali ja uudistusmielinen Zelenskyi ilmestyi ja katkaisi Timoshenkon poliittisen nousukiidon.