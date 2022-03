Professori ehdottaa tuontitulleja venäläiselle energialle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vesa Kanniaisen mukaan tullit iskisivät tehokkaasti Venäjän talouteen.

Kansantaloustieteen emeritusprofessori, sotatieteen tohtori Vesa Kanniainen ehdottaa, että EU-maiden tulisi ottaa käyttöön tuontitullit Venäjän öljylle ja kaasulle.

Kanniaisen mukaan tuontitullien nerokkuus perustuu “yksinkertaiseen taloustieteelliseen analyysiin maailmanmarkkinoista.”

– Öljyn kysyntä maailmanmarkkinoilla on varsin hintajoustavaa, koska tuottajia on runsaasti ja ostajilla on korvaavia vaihtoehtoja. Siksi Venäjän öljyn tuotannolla ei ole öljyn markkinahintaan ratkaisevaa, ei ainakaan häiritsevää vaikutusta, hän kirjoittaa Uuden Suomen puheenvuorossa.

Emeritusprofessorin mukaan Venäjän öljystä perittävä tuontitulli lankeaisi Venäjän itsensä maksettavaksi ja pienentäisi sen saamia öljytuloja.

– Mitä useampi kansainvälinen ostaja liittyisi perimään tuontitullia Venäjältä, sitä tehokkaammin se iskisi Venäjän sotakassaan, Kanniainen toteaa.

Tuontitulleja ovat aiemmin esittäneet myös amerikkalainen taloustieteen professori Ricardo Hausmann sekä Suomessa professori Niku Määttänen ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) ekonomisti Sanna Kurronen.

Tuontitullia venäläiselle öljylle ehdottaa myös @KanniainenVesa

Tämä voisi olla myös pitkäaikainen keino sodan jälkeen kerätä rahat Venäjältä Ukrainan jälleenrakennukseen.https://t.co/2mFXr6kP2q — Sanna Kurronen (@KurronenS) March 21, 2022