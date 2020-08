Professori ehdottaa lakia: maskipakko ja kustannukset valtiolle

Jos kunta antaisi velvoitteen käyttää maskia, sen olisi pidettävä maskeja saatavilla maksutta.

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin on laatinut ehdotuksen maskilaiksi.

Scheinin on julkaissut ehdotuksensa Twitterissä.

– Tartuntatautilakiin lisättäisiin kunnan tai aluehallintoviraston toimivalta asettaa tarkkarajainen maskipakko laajan tartunnanvaaran tilanteessa sekä säännös, jonka mukaan valtio kustantaa maskit, Martin Scheinin esittelee.

Kyse olisi tartuntatautilain 58 §:n muuttamisesta. Scheinin ehdottaa lakiin seuraavaa, kursiivilla merkittyä lisäystä:

”Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta, velvollisuudesta käyttää nenän ja suun tehokkaasti peittävää hengityssuojainta (maski) sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.”

Näissä paikoissa maskia pitäisi käyttää

Lisäksi Scheinin ehdottaa, että käyttö olisi pakollista liikuttaessa ulkona julkisilla paikoilla. Yksin tai samaan talouteen kuuluvan henkilön kanssa saisi kuitenkin ulkoilla ilman maskia, kunhan etäisyys muihin ihmisiin on vähintään kaksi metriä.

Maskia olisi käytettävä hisseissä, portaikoissa, joukkoliikennevälineissä ja niiden pysäkeillä, kaupoissa sekä yleisöpalveluja tarjottaessa ja vastaanotettaessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö voisi kuitenkin antaa määräyksen perusteista, joilla lääkäri voisi antaa vapautuksen maskin käytöstä. Ministeriö voisi antaa määräyksiä myös maskien tyypeistä tai ominaisuuksista.

Scheinin on rinnastanut lakiluonnoksessaan maskien maksuttomuuden rokotteiden maksuttomuuteen.

Esityksen mukaan kunnan olisi pidettävä maskeja saatavilla maksutta niiden tarpeen mukaan, jos kunta tai aluehallintovirasto on velvoittanut käyttämään maskia. Valtio vastaisi aiheutuneista kustannuksista.

Maksuttomuus ohjaisi hyväksyttyjen maskien käyttöön

Maskien maksuttomuus eli kustannusten vyöryttäminen valtiolle on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa.

– Kriitikoilta jää huomaamatta että tässä vain seurataan yleisten rokotusten nykysääntelyä 81 §:ssä. Maksuttomuus on tässä myös tapa ohjata STM:n hyväksymien maskien käyttöön (ks. 58 §). Vain niitä saisi maksutta kunnalta, ja vain kun laaja tartunnanvaara on todettu, Scheinin toteaa.

Eduskunta kokoontuu jälleen 1. syyskuuta ja Scheininin hallitus ehtisi antaa esityksen.

