Pro valmistelee järjestöllisiä toimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen esitys työllistämiskynnyksen alentamiseksi pienissä yrityksissä on johtamassa ammattiliittojen vastatoimiin.

Ammattiliitto Pron hallitus päätti perjantaina järjestetyssä kokouksessaan järjestöllisten toimenpiteiden valmistelusta irtisanomissuojan heikentämisesitystä vastaan. Pron kannan mukaan maan hallituksen tulee perua esityksensä.

Järjestöllisten toimenpiteiden valmistelusta vastaa liiton keskuslakkotoimikunta yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa sopimusalakohtaisesti.

– Prolle tässä on kyse jäsenten edunvalvonnasta, ei politiikasta. Hallituksen esitys koskisi merkittävää osaa meidän jäsenistämme, joten on täysin luonnollista, että teemme kaikkemme heidän parhaakseen. Me haluamme toimia aktiivisesti sen eteen, ettei suomalaista työelämää tieten tahtoen lähdetä kurjistamaan, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen (sd.) toteaa tiedotteessaan.

Pro ilmoittaa järjestöllisten toimenpiteiden yksityiskohdista, vaikutuksista liiton sopimusaloihin sekä toimenpiteiden aikatauluista erikseen.