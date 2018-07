Pro: Jos irtisanomisia helpotetaan, käyttöön myötämääräämisoikeus

Riitatilanteissa asiaa tulkittaisiin työntekijän edun mukaisesti, kunnes riidan käsittely päättyy tuomioistuimessa.

Ammattiliitto Pro kertoo suhtautuvansa kielteisesti hallituksen esitykseen irtisanomissuojan heikentämisestä. Järjestö vaatii, että hallitus ei vie esitystään eduskunnan käsiteltäväksi.

Hallituksen esitys työsopimuslain henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen muuttamisesta lähetettiin torstaina lausuntokierrokselle.

Lakiesityksen mukaan jatkossa alle 20 työntekijän yrityksissä irtisanomisperusteita heikennettäisiin niin, että työantajalla olisi oikeus irtisanoa työntekijä nykyistä vähäisemmillä perusteilla. Jatkossa irtisanomisperusteena pidettäisiin myös nykyistä vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai epäasiallista käyttäytymistä.

Pro huomauttaa, että esitykseen kirjattujen arvioiden mukaan esityksellä voi olla ”jossakin määrin positiivinen vaikutus pienten yritysten työllistämiskynnykseen”, mutta samaan aikaan esityksen mukaan ”taloustieteellisen tutkimuksen perusteella toimet eivät nostaisi työllisyysastetta merkittävissä määrin”.

– Hallitus myy tätä esitystä työllisyysasteen kehittämisellä, mutta kuitenkin samaan aikaan esityksessä itsessään kyseenalaistetaan mahdolliset positiiviset vaikutukset. Vähän vaikea on ymmärtää, miksi taas pitää puskea väkisin eteenpäin esitystä, jonka tavoitteiden toteutumiseen ei edes lakiesityksen perusteluissa uskota, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa tiedotteessa.

Esityksessä ei hänen mukaansa perustella pahemmin sitä, miksi henkilömäärä on rajattu juuri alle 20 henkeä työllistäviin yrityksiin.

– Mikroyritysten osalta on perusteltua pyrkiä etsimään keinoja madaltaa työllistämiskynnystä, mutta mielivaltainen rajaaminen alle 20 hengen yrityksiin asettaa lähinnä esteitä yritysten kasvulle ja heikentää yritysten houkuttelevuutta työnantajina, Malinen arvioi.

Ammattiliitto Pro katsoo, että mahdollisten irtisanomissuojan heikennysten yhteydessä tulee Suomessa ottaa käyttöön työntekijöiden myötämääräämisoikeus. Myötämääräämisoikeus tarkoittaisi sitä, että riitatilanteissa asiaa tulkitaan työntekijän edun mukaan siihen saakka, kunnes riidan käsittely on saatu tuomioistuimessa päätökseen. Vastaava käytäntö on käytössä Ruotsissa.

– Myötämääräämisoikeus estäisi perusteettomat irtisanomiset, kun työnantajalla olisi intressi pyrkiä ratkaisemaan kiistat ilman asioiden riitauttamista. Myötämääräämisoikeus ei sinällään luo ylimääräisiä esteitä irtisanomisille väärinkäytösten tapahtuessa, vaan se turvaisi heikomman osapuolen asemaa kiistatilanteissa, Malinen kertoo.

Hallitus kertoi torstaina lopettavansa alle 30-vuotiaiden nuorten määräaikaisuuden perusteita koskevien muutosesitysten valmistelun.

– Kiitosta kuuluu antaa, kun sen paikka on. Hallituksen päätös luopua esityksestä heikentää alle 30-vuotiaiden asemaa työmarkkinoilla määräaikaisuuksien muutosten osalta on oikea päätös. On tervetullutta, että hallitus on kuullut kansalaisyhteiskunnasta noussutta voimakasta kritiikkiä esitystä kohtaan ja tehnyt oikeat johtopäätökset, Malinen toteaa.

