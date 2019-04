Prinssi Harry varoittaa Fortnite-videopelistä: ”Hajottaa perheitä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sussexin herttuan mukaan suosittu videopeli pitäisi kieltää.

Britannian prinssi Harry kertoo huolestuneensa videopeli Fortniten massiivisesta suosiosta. Hänen mukaansa ”liian addiktoiva” peli tulisi kieltää nuorison suojelemiseksi.

– Tämän pelin ei pitäisi olla sallittu. Mitä hyötyä on, jos sitä pelataan kodissasi? Se on suunniteltu niin, että pelaajat koukutetaan tietokoneen ääreen mahdollisimman pitkäksi aikaa. Se on niin vastuutonta, prinssi paheksui Lontoossa pitämässään puheenvuorossa.

– On kuin odottaisi, että vahinkoa syntyy ja perheitä hajoaa, Sussexin herttua lisäsi.

Prinssi Harry muistutti yleisöään myös sosiaalisen median aiheuttamasta rappiosta.

– Se on alkoholia tai huumeitakin koukuttavampaa, silti sitä ei rajoiteta millään lailla, prinssi pohti.

Varsinkin nuorten suosioon nousseella Fortnitella on yli 200 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää ympäri maailman. Sen pelaaminen on ilmaista, mutta lisävarusteita voi ostaa oikealla rahalla.

CBS News viittaa viimevuotiseen kyselyyn, jonka mukaan yli 60 prosenttia amerikkalaisteineistä oli pelannut Fortniteä ainakin kerran. 24 prosenttia vanhemmista kertoi huolestuneensa pelin parissa vietetyn ajan määrästä.

Tutkimuksissa on havaittu, että pelkästään ajatus videopelin ääreen pääsemisestä voi lisätä aivojen dopamiinitasoja jopa 70 prosentilla. Itsehillintään liittyvä aivojen otsalohko on lapsilla vasta kehittymässä, minkä on arveltu heikentävän yksilöiden kykyä vastustaa koukuttavia viihdemuotoja.