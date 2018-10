Prikaatikenraali IS:ssa: Kutsunnat naisille eivät olisi oikeita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koulutuspäällikön mukaan vihreiden mallin tilaisuuksista tulisi suuret lisäkustannukset.

Puolustusvoimien koulutuspäällikkö prikaatikenraali Jukka Sonninen kommentoi Ilta-Sanomissa esityksiä yhteisistä kutsunnoista miehille ja naisille. Sonninen osallistui tiistaina sukupuolineutraalia asevelvollisuutta ja naisten kutsuntoja esittäneiden vihreiden keskustelutilaisuuteen asiasta.

Prikaatikenraalin mukaan vihreiden mallissa ei olisi naisten kohdalla kyse oikeista kutsunnoista, jossa määrätään palvelukseen tiettyyn paikkaan tiettynä aikana.

– Tässä keskustelussa ei ole siitä kysymys, vaan jostakin infopäivästä. Naisiahan ei olla tässä määräämässä mihinkään. Asevelvollisuuslakia ei olla muuttamassa, koulutuspäällikkö Jukka Sonninen sanoo IS:lle.

Naisilla ei ole asevelvollisuutta. Sonninen ei tiedä, mitä esitetyllä mallilla ollaan hakemassa.

– Mielestäni on huono, jos he tulevat samaan tilaisuuteen, jos toisen on pakko mennä ja toiset voivat lähteä pois, jos ei kiinnosta. Se ei ole hyvä asia.

Terveystarkastusten ja henkilökunnan myötä kutsunnoista naisille koituisi hänen mukaansa lähes kymmenen miljoonan euron lisäkustannukset.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo IS:lle, että heidän ajatuksenaan ovat oikeat kutsunnat naisille. Alussa palvelus olisi kuitenkin naisille vapaaehtoista.

– Ajattelimme, että siihen liittyvät lääkärintarkastukset ja muut, joita voidaan hyödyntää yhteiskunnan muussa tarpeessa.