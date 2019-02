Presidenttiehdokas höykyttää avustajiaan – kauhutarinoita

New York Times on julkaissut viimeisimmän erikoisen kertomuksen Minnesotan demokraattisenaattori Amy Klobucharin tavoista.

Hänen avustajansa toi nälkäiselle senaattorille käskystä kiireessä lentokoneeseen salaatin, mutta oli matkalla hukannut muoviset ruokailuvälineet, eikä pikkukoneessa ollut niitä.

Senaattori oli haukkunut avustajan, kaivanut laukustaan kamman, syönyt salaatin sillä ja määrännyt tämän jälkeen avustajaa puhdistamaan kamman.

Huffington Post julkaisi aiemmin uutisia Klobucharin julmuudesta avustajiaan kohtaan, tavaroiden heittelystä ja vaatimuksista esimerkiksi tiskata. Eräiden kommenttien mukaan senaattori ei ole vaativa, vaan epäinhimillinen.

Amy Klobucharin avustajat ovat kirjoittaneet kahdeksansivuisen dokumentin vaatimuksista senaattorin ”body personalle”, lähimpänä kulkevalle avustajalle. Siinä kehotetaan antamaan huonotuulisen senaattorin suorittaa valituksensa loppuun ja neuvotaan keskeyttämään hänet vain ehdottoman pakon edessä.

Senaattorille on saanut puhua vain, kun hän itse puhuttelee. Häiritsevimpinä on pidetty avustajille annettuja tarkkoja ohjeita päänaisen likaisten vaatteiden käsittelystä ja roskien viennistä.

I know we're all focusing on the comb/salad anecdote, but this in the NYT story on how Amy Klobuchar handled parental leave for her staff… https://t.co/eM88W5hND2 pic.twitter.com/VgtSeDWPWE

